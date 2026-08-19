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Cerebras野心不小 在台大舉攬才

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI晶片新創公司Cerebras Systems野心龐大，不只想進攻AI推論晶片市場，同時正積極規劃自有AI算力中心。業界傳出，Cerebras正在台灣大舉招兵買馬，招攬AI伺服器工程人才，主要關鍵因AI製造中心就在台灣，後續Cerebras有望擴大台灣營運據點。

Cerebras除了推出自研晶片產品線，並可望提供客戶客製化打造AI伺服器機櫃之外，目前更規畫推出提供自家AI算力服務，代表AI伺服器機櫃打造需求除了對外出售商機外，同時供應自家使用，Cerebras目前正對外開出大量AI伺服器設計人才缺額需求。Cerebras目前正在台灣大舉招兵買馬，招募AI伺服器相關人才，同時也有意向同業挖角。

台大 晶片 算力

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