台廠美國製造 腳步不停歇

雖然包括星際之門在內的大型資料中心興建時程，可能受到延宕，不過，AI資料中心趨勢已成形，且對AI伺服器需求相當明確，台廠美國製造布局腳步並沒有停下來，持續在當地擴產，迎接美國製造龐大商機。

其中，AI伺服器龍頭鴻海（2317）今年資本支出將年增超過三成，輪值CEO蔣集恆先前表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，因此，台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

至於廣達、緯創、仁寶、英業達等其他代工廠也持續擴大美國生產基地，且新產能今年陸續到位，預計明、後年將逐步開出，代工大廠正全力衝刺美國製造布局。

緯創在美國製造新產能布局腳步相當積極，今年第3季在德州D1新廠啟用儀式中，更力邀輝達執行長黃仁勳參與盛會，同時還秀出全美第一片生產製造的GB300，緯創同時將在隔壁打造D2新廠，屆時產能將可望比D1翻倍成長，未來若有新客戶更多訂單需求，有機會開出D3或D4新廠。

廣達在美國製造布局已久，最早於加州設有產能，近年來因應AI伺服器市場需求暴增，不斷擴增新廠房，其中Fremont 據點已經有多達20棟廠房，且後續廣達還將持續拓展美國產能，在上周宣布將增資美國子公司9.73億美元，投入採購設備及擴增產能等用途。