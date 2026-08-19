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美「星際之門」卡關牽動台鏈 恐影響廣達、緯創、緯穎等後續接單

經濟日報／ 編譯易起宇、記者蕭君暉／台北報導
川普政府打造美國主權AI的「星際之門（Stargate）」計畫進度受阻。路透
川普政府打造美國主權AI的「星際之門（Stargate）」計畫進度受阻。路透

川普政府打造美國主權AI的「星際之門（Stargate）」計畫進度受阻。綜合外電報導，星際之門主要雲端夥伴甲骨文為星際之門興建的AI資料中心所需關鍵的天然氣管線設置計畫，遭監管機關拒絕，面臨電力建置難題。

由於充足的電力是AI資料中心運作必備條件，甲骨文為星際之門興建的AI資料中心遭逢電力建置遭卡難題，18日股價盤中一度重挫逾5%，終場跌2.6%，連三日收黑。法人指出，一旦星際之門推進腳步不順，也將牽動廣達（2382）、緯創緯穎、鴻海與仁寶等協力廠後續接單。

美星際之門計畫推進受阻
美星際之門計畫推進受阻

外電報導，甲骨文為該星際之門興建的AI資料中心所需關鍵的天然氣管線設置計畫，被新墨西哥州監管機關拒絕後，負責興建和營運這些管線的能源運輸公司（Energy Transfer），正申請把這條全長17.8英里（28.6公里）的管線，部分鋪設在美國土地管理局管轄的土地上，以避免通過新墨西哥州土地辦公室管轄的土地。

新墨西哥州已兩度拒絕該公司的路權申請。Energy Transfer子公司Transwestern在8月17日致信給聯邦能源監管委員會時這麼說。

這座名為「木星計畫」（Project Jupiter）的資料中心，將服務OpenAI位在美墨邊境的唐娜安娜郡園區，這是星際之門計畫中的一部分，可以看出，隨著超大規模雲端業者（hyperscaler）競相興建巨型基建設施之際，在許多州日益面臨到的反彈的一個象徵。

甲骨文這座資料中心，計劃以發電容量總計2.5GW（10億瓦）的天然氣燃料電池為動力，總投資金額高達1,650億美元，已引發多次抗議，主要焦點在其潛在的環境影響。

新墨西哥州土地辦公室在上月回絕申請時表示，Energy Transfer所尋求的租借「不符合該州的最佳利益」。Transwestern已把這條管線的正式啟用日，從原先的8月15日延後至明年2月1日。甲骨文上周表示，木星計畫仍符合計畫進度。

除了新墨西哥州，賓州州長沙皮羅也要求，資料中心開發商在推動專案前，必須取得社區支持，並禁止使用保密協議；同時業者必須簽署具有法律約束力的同意令，承諾符合相關電網及社區要求，更重要的是，資料中心不能單純把龐大用電需求轉嫁給公共電網，必須自行解決電力供應並承擔成本，逐步提高潔淨能源占比。

此外，還要落實資訊透明、本地招聘及社區回饋。而紐約州之前也宣布，暫停興建50MW（百萬瓦）以上的大型資料中心。

緯穎 緯創 廣達

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