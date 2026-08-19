和椿張以昇接董座後首露面談感想 將推機器人租賃服務

和椿（6215）科技6月剛完成世代交棒，程天縱交棒轉任榮譽董事長暨首席策略顧問後，新任董事長張以昇19日出席台北國際自動化工業大展，率組件、設備、代工及機器人四大事業處副總及總經理朱鋑隆一同對外展現接班氣象，他會後受訪透露上任後最大挑戰是人力調度調配。

他也透露，程天縱曾問他上任以來有什麼感想或感到最難是什麼？由於公司已經定調發展第二事業成長曲線，各事業群主管陸續到位，戰略制訂後，更重要是有人去執行，如何調度調整人員，是他目前耗費最多心力的地方。

2023年和椿人數約150人，到今年已經來到360～370人，策略執行過程中，他必須分批組織公司部隊，讓團隊針對既定目標提出具體可行的計畫。

張以昇指出，現階段會朝今年既有的策略方向，全力達成今年營運目標。和椿先前設定內部目標為「營收再創新高，業績雙位數成長」。

和椿今年成長的兩大核心動能：首先是以半導體產業為主的次系統與設備，為目前最重大的成長動力來源，其次，機器人新事業，已陸續在各行各業落地開花，目前約占整體營收的 10% 左右。

張以昇指出，和椿營收表現通常呈現「下半年優於上半年」的趨勢，今年預期將延續此模式，且下半年有望表現得更佳。

和椿今年產品方案重點在單站升級至多站整套方案，以多形態、多品牌機器人的協作為展示重點，比方將機器人結合智慧倉儲與智慧物流，提供一整套跨站點的整套解決方案。

張以昇指出，和椿代理的機器人並不是直接轉賣給客戶，會針對客戶做客製化服務，舉例來說，半導體客戶對資訊安全有極嚴格的規範與要求，和椿能依據客戶場景提供「斷網、離線狀態操作、遙控與整合」的通訊協定設計，確保高度資安防護。

半導體與電子製造行業高度自動化，張以昇表示，這一直是和椿業績主力市場，客戶導入各類功能機器人速度快，需求跟訂單金額也最高，但傳產及醫療物流等行業，2023年起也是和椿耕耘市場，目前持續教育市場理解機器人導入的效益，期望未來收穫業績。

張以昇解釋，機器人效益有四個層次，第一個最底線是投資回收效益，其次是缺工下幫忙執行高污染或高風險的3K任務，第三是改善營運效率，第四是進一步改變商業模式。他舉例，和椿正與台灣知名租賃業者策略合作，推出「機器人整套租賃解決方案」，降低客戶使用門檻，此模式也將改變整體生態鏈的生意模式。