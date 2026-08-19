崇越攻機器人商機 攜手日本SCIVAX聚焦視覺觸覺新科技

半導體設備及材料供應大廠崇越科技（5434）今日宣布攜手日本頂尖奈米壓印專業製造商SCIVAX，參展「2026台北國際自動化工業大展」，聚焦機器人視覺與觸覺技術升級。現場將展出包含極微型光學觸覺感測器、結合超穎透鏡的空間感測器，以及搭載人臉辨識的立體三角量測深度的感測相機等三大核心解決方案，為智慧製造與人機協作提供更精準、輕薄的感測技術。

針對傳統電子式壓力感測器容易受電磁干擾且結構厚重的產業痛點，推出單點面積僅 1 平方公厘的極微型光學觸覺感測器。該技術利用機械變形改變光強度的原理來進行精準力量測量，將光學感測器整合於機械手臂的指端上，大幅提升機器人抓夾任務的靈敏度與安全性。為加速產業導入，展覽現場展示專為系統整合商與研發人員打造的高整合度開發評估套件，便於客戶快速將此光學觸覺感測技術導入現有的硬體平台，進行功能測試與開發。

在 3D 空間感測方面，崇越科技展出結合 Amtelus發射技術與超穎透鏡（Metalens）接收技術的間接飛時測距（iToF）感測相機。在發射端，運用其領先的奈米壓印技術，內建 Platanus® 光學透鏡，打造出具備高效率、極小體積的發射光源模組。而在接收端，則採用同樣以奈米壓印技術製造的超穎透鏡，成功打破傳統光學限制，大幅縮減傳統光學鏡組的厚度與重量。此創新架構能為各類智能設備提供更輕薄、更精準的 3D 空間感測能力。

因應服務型機器人與自動化產線的需求，現場展出具備人臉辨識功能的立體三角量測深度感測相機，利用紅外線相機搭配六角點陣投射模組，可精準執行 0.2 至 5.0 公尺的高精度距離量測。更重要的是，系統進一步結合了人臉辨識演算法，使其在運作時能同步完成 3D 空間建圖、障礙物偵測以及人身與人臉的身分識別，不僅能提升服務型機器人的環境感知能力，更能為人機協作場域提供極致的安全防護。