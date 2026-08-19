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和椿串聯機器人生態系 下一波鎖定人形機器人

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
和椿董事長張以昇（中間）率領經營管理團隊，包括總經理朱鋑隆（右三）與榮譽董事長暨首席策略顧問程天縱（左三）等共同出席記者會。圖／和椿提供
和椿董事長張以昇（中間）率領經營管理團隊，包括總經理朱鋑隆（右三）與榮譽董事長暨首席策略顧問程天縱（左三）等共同出席記者會。圖／和椿提供

和椿（6215）19日參加自動化工業大展，董事長張以昇表示，公司現階段功能型機器人業務快速成長，下一階段將聚焦人形機器人布局，擴充多元機器人生態系，以建立新的智慧營運模式。

張以昇表示，和椿目前營運仍以自動化設備與零組件為核心，主要涵蓋半導體製程次系統、SMT產線設備及自動化零組件，扮演穩定現金流來源；功能型機器人則是近年成長較快的事業，應用布局聚焦智慧製造、智慧物流及智慧服務。

展望下一階段，公司將進一步瞄準人形機器人商機，已提前啟動相關布局，除持續擴充多元機器人生態系，也規劃成立數據採集中心，為後續人形機器人及實體AI應用奠定基礎。

張以昇表示，此次在自動化展的展示也凸顯機器人應用從過去單一設備、單點流程，逐步走向跨設備、跨流程及跨系統協作。和椿模擬實際倉儲場域，現場由不同品牌及型態機器人接力完成缺貨偵測、補貨搬運及上架等流程，包括零售機器人偵測貨架庫存、無人堆高機負責補貨運輸、潛伏式AMR搬送料架，以及輪式機器人與人形機器人執行上料、補貨等工作，展現多型態機器人協同運作能力。

和椿表示，公司目前已由單純產品供應，進一步朝整合方案發展，旗下組件、設備、代工及機器人四大事業處，涵蓋整廠設備、核心零組件、機器人整合及製造服務，建立從零組件、設備到智慧機器人與自動化的一站式布局。

和椿榮譽董事長暨首席策略顧問程天縱指出，隨著企業自動化需求日益多元，產業競爭已由單一產品轉向整合解決方案，企業需要的不只是設備，更是能串聯設備、機器人、軟體及應用場域的完整系統，才能持續放大自動化投資效益。

人形機器人

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