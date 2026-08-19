SEMICON Taiwan新創規模倍增 逾40家團隊搶攻AI、矽光子與量子商機

SEMICON Taiwan 2026擴大半導體新創布局，今年晶片新創特區將集結逾40家新創，以AI運算為最大技術類別；其中新創展示區參展團隊由去年的6家增至16家，規模增加逾一倍。展會並首度設立晶片新創舞台及創新創投日，串聯技術展示、公開發表與投資媒合，加速新技術走向商業化。

晶片新創特區將於9月2日在台北南港展覽館二館登場，涵蓋AI驅動系統、次世代運算、量子、矽光子、先進製程、先進封裝、永續製造，以及半導體設備與材料等領域。今年也首度將企業創投、創投機構及加速器納入，強化新創與產業資本的連結。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，AI正以前所未有的速度推動半導體技術演進，創新周期也不斷縮短，企業若無法即時掌握新技術與研發趨勢，可能錯失下一波成長機會。SEMI希望透過全球新創平台，協助產業更早掌握前瞻技術，加速驗證與合作。

今年新創展示區的16家參展團隊，技術橫跨晶片設計、先進製造、封裝整合與系統應用，包括Leafy Lab運用代理式AI及自動化設計技術，提高晶片投片成功率；Nabu Optical Systems結合投影微影與直接雷射寫入技術，降低晶片原型開發成本及製程時間；日本新創Elephantech則以奈米銅技術，布局高密度互連、玻璃通孔（TGV）與次世代先進封裝。

展期三天登場的晶片新創舞台，將帶來近40場發表，聚焦AI晶片設計與EDA、先進製造、先進封裝與異質整合、矽光子與量子技術、次世代AI運算架構，以及智慧製造與永續等六大主題。參與團隊包括以光學處理器推進低功耗AI推論的Neurophos、發展共同封裝光學與光學I／O的Ayar Labs，以及利用標準CMOS製程開發矽自旋量子位元架構的Quantum Motion。

SEMICON Taiwan並將於9月4日首度舉辦閉門制創新創投日，邀集半導體新創、企業創投、創投機構及國際生態系夥伴。下午預計由10至12家高潛力新創登台提案，爭取投資與策略合作，讓半導體新創從展示技術進一步對接全球資本與產業資源。