邁向全新紀元 華碩Physical AI解決方案匯聚自動化大展

2026台北國際自動化工業大展盛大登場，華碩（2357）今年以「AI 無所不在：驅動實體AI新紀元(Ubiquitous AI: Driving the Physical AI Era)」為主軸，展出以多元智慧工廠應用為核心，結合視覺辨識、邊緣運算與機器控制等技術，宣告AI正式由「數據分析」邁向「實體世界控制」的全新紀元，加速推動產業自動化與智慧化。

其中最大亮點為華碩與台灣安川電機共同打造的「AI機器手臂曲棍球對戰系統」，其整合華碩獨家AISVision視覺辨識與極致即時運算能力，以實現超高速影像擷取(120 FPS / 單幀8ms)、運動軌跡預測與毫秒級系統反應時間，完美體現AI透過「視覺感知、物理預測、即時控制」，不僅能理解周遭環境，亦可直接驅動機械設備即時決策，完成精準動作，成為實體智慧製造領域中極具代表性的重要示範應用。

此外，華碩亦以完整製造流程，展示AI如何進入智慧工廠，在不同階段發揮效益，包括：一、工安與環境感知：攜手利凌導入AIEHS AI工安監控系統，藉由防護用具及行為辨識，建立工廠第一道安全防線，掌握生產效率。

二、營運決策：與翔威國際MES合作部署AISODA智慧排程系統，建立PDCA持續改善機制，最佳化生產調度、資源配置，成就高效且具彈性的智慧製造場域。

三、產線執行：串接AISVision視覺檢測、AISDetector異常訊號分析，以及工業電腦與工業伺服器主機板(Embedded Computer / Industrial Server Motherboard)，因應從影像辨識到邊緣運算的各種即時需求。

四、核心監測與邊緣自主：搭載NVIDIA Jetson Thor超級電腦的ASUS PE3000N，具備即時多模態AI算力，同時與視覺理解、振動、電流及各類工業感測訊號串接，以協助用戶進行Sensor Fusion與邊緣端即時推論，並兼顧記憶體使用效率；而結合NVIDIA NemoClaw代理藍圖的InsightOne，則運用智慧資料閘道器(SDG)與AI子代理架構，強化邊緣資料整合、AI推理與自主決策能力；再加上AISPHM、AISSENS設備監測方案，經由振動和訊號分析落實設備預知保養，大幅降低非預期停機風險。

五、資安與資料應用：由華碩提供的量子安全解決方案，涵蓋：遷移評估、分階段導入與 PQC認證，強化資料傳輸、設備身份驗證與韌體安全，其中AI-EDR可即時偵測異常，全面提升工業與邊緣環境資安防護；搭配RUC-2000智慧影像檢索平台，還能將大量現場影像串流轉為結構化的智慧數據，以利工廠執行高效率的安全稽核與事件檢索。