宏達電推AI專家團隊互動平台 搶攻AI應用商機

宏達電（2498），19日宣布推出全新AI專家團隊互動平台－VIVE圓桌（VIVE Roundtable）。在前期測試已吸引超過 80 萬名使用者體驗，此次正式推出健康、科技與藝術三大主題圓桌。不同於一般生成式 AI 與使用者進行「一問一答」，平台依據不同主題，由各具專長的 AI 專家組成團隊，與使用者展開即時互動討論，使用者可隨時追問、指定不同專家回應或引導話題方向，帶來「與AI 專家團隊討論」的全新互動體驗。

生成式 AI 正改變人們取得知識與做出判斷的方式，但當 AI 能愈來愈快地回答問題，下一個值得思考的是：我們真正需要的，是否只是單向的答案？生活中許多複雜議題往往沒有標準答案，也可能同時牽涉不同領域的知識與觀點，不同專業背景往往會帶來不同理解。

「VIVE 圓桌」因此以「為你召開的專家圓桌」為核心概念，讓使用者提出一個問題，就像為自己召開一場專家論壇，在不同觀點的交流激盪中，把問題想得更完整、更深入。

HTC 董事長暨執行長王雪紅表示：「我們相信，AI 的價值不只是提供答案，更重要的是啟發人們思考，讓知識透過不同觀點的交流與激盪，帶領我們看見更多的可能。真實世界裡，許多複雜的問題本來就沒有唯一答案，每一次交流、每一個不同的觀點，都可能開啟新的問題，讓思考不斷延伸、理解更加深入。『VIVE 圓桌』正是為此而生，也是 HTC 對下一階段 AI 互動體驗的探索。我們期盼透過科技拓展理解的邊界，讓每一次對話，都能開啟更豐富的想像。」

VIVERSE 總經理林俊吳則說明：「『VIVE 圓桌』正希望塑造的，不只是不同名稱的 AI 角色，而是真正各有所長、各有觀點的專家。從角色設定、專業知識到觀點立場，我們細緻地賦予每一位AI 專家真實的價值與個性，我們深度還原了人們在討論中的獨特性，當不同觀點在交流中彼此碰撞，科技便不再只是公式化的回應，而能形成更自然、更有層次、更具溫度的『AI 專家圓桌對話』。」