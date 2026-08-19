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具身智能引爆兆元商機 華碩Physical AI解決方案匯聚自動化大展
2026台北國際自動化工業大展盛大登場，全球科技領導品牌華碩（2357）今年以「AI 無所不在：驅動實體AI新紀元（Ubiquitous AI: Driving the Physical AI Era）」為主軸，展出以多元智慧工廠應用為核心，結合視覺辨識、邊緣運算與機器控制等技術，宣告AI正式由「數據分析」邁向「實體世界控制」的全新紀元，加速推動產業自動化與智慧化。
其中最大亮點為華碩與台灣安川電機共同打造的「AI機器手臂曲棍球對戰系統」，其整合華碩獨家AISVision視覺辨識與極致即時運算能力，以實現超高速影像擷取（120 FPS / 單幀8ms）、運動軌跡預測與毫秒級系統反應時間，完美體現AI透過「視覺感知、物理預測、即時控制」，不僅能理解周遭環境，亦可直接驅動機械設備即時決策，完成精準動作，成為實體智慧製造領域中極具代表性的重要示範應用。
本次展出，華碩以強大軟硬體整合實力，讓Physical AI不再只是概念，而是能夠引領企業數位轉型的即戰力；未來，更將持續深化跨領域協作，與全球產業先進並肩開創智慧製造無限可能！
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