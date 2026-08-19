通業技研搶攻市場商機 推機器人3D自動化檢測方案

震旦集團旗下通業技研19日宣布推出「機器人3D自動化檢測方案」，並於「2026台灣3D列印暨積層製造設備展」公開展示。該方案由通業技研與台灣三菱電機自動化共同建構，整合高精度3D掃描系統、工業型機械手臂及自動化分析流程，可依不同工件與產線需求規劃檢測程序，協助製造業提升檢測產能、作業一致性與製程追溯能力。

通業技研副總經理張敏男表示，製造業對自動化檢測、製程追溯及少人化生產的需求日益提升。此次整合機器人控制、高精度3D量測、掃描路徑規劃、資料分析與檢驗報表輸出，讓3D量測技術從仰賴人員逐件操作，進一步朝向標準化、可重複執行的自動檢測流程發展。未來將鎖定精密加工製造與航太國防供應鏈等高階應用市場，持續拓展智慧製造解決方案業務。

MarketsandMarkets 研究指出，全球塑膠3D列印市場預計於2030年達53.9 億美元、年複合成長率(CAGR)達18%；全球3D掃描市場則預估將以10.87% 的年複合成長率持續擴大，反映數位化設計、快速驗證與智慧檢測需求持續升溫。通業技研此次同步介紹FARO CREAFORM新一代 HandySCAN MAX EVO™ 系列，專為航太、運輸與重工業等大型工件的量測需求設計，並導入內建4.3吋螢幕與即時網格視覺化功能，協助使用者，即時掌握掃描結果，提升現場量測效率。

通業技研於同期自動化展區攜手台灣三菱電機自動化，首度共同展示「機器人3D自動化檢測方案」。系統透過預先設定的掃描路徑，可依生產需求持續執行3D資料擷取、偏差分析與檢測報告輸出，降低檢測產能受人力配置、操作熟練度及人員疲勞影響，並提升批次檢測的一致性與資料追溯能力。搭配自動上下料、工件識別、品質分類及產線控制系統，未來若進一步結合自動上下料、工件識別、品質分類及產線控制系統，可建構24小時連續運作的無人化品質檢測流程，擴大每日檢測量能。

通業技研深耕3D技術領域逾30年，為Stratasys台灣唯一白金級代理商及FARO CREAFORM台灣未來將持續發揮集團綜效，提供涵蓋3D軟硬體導入、工程應用諮詢及自動化整合的一站式服務，協助台灣產業提升產品開發、品質檢測與智慧製造效能。