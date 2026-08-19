趨勢科技「TrendLife Kaleida」上線 保護AI安全、隱私與孩子思考

全球網路資安解決方案領導業者趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife今（19）日宣布推出TrendLife Kaleida，這是業界首款從零打造、以全家安全為核心設計的AI解決方案。透過一個家庭AI帳戶，每位家庭成員都能擁有專屬AI，並內建資安防護、個人隱私與家長守護準則，解決多數家長認為現有AI工具無法滿足的需求。

TrendLife最新針對「AI與家庭生活」的研究調查結果顯示，家庭使用AI工具時，家長最擔心的問題依序為個資隱私與安全性（56%）、家人過度依賴AI（45%）、AI模型缺乏針對家庭設計的功能或防護機制（24%），以及AI工具或訂閱費用（21%）。TrendLife Kaleida的推出正是回應這份調查所反映的疑慮與需求。

趨勢科技TrendLife消費性事業長郭登翔表示，AI正迅速成為家庭日常生活的一部分，但市場上尚未有真正以家庭為核心設計的AI工具。每位家長都希望家人能從AI中受益，卻也擔心因此犧牲個人隱私、影響孩子獨立思考的能力，或增加家庭開銷。Kaleida以家庭為核心，為每位成員打造專屬AI，不只理解個人需求，更能協調一家人的生活與需求，讓AI從個人助理進一步成為全家的智慧夥伴，趨勢科技的資安防護引擎也內建於Kaleida的每一次互動之中，提供全程守護。

TrendLife Kaleida包含五項核心功能，直接針對調查發現的疑慮而設計。首先是安全防護，可攔阻詐騙電話、過濾釣魚郵件、監測家人個資是否出現在暗網。當家庭成員遭遇詐騙風險時，主動通知家人和家庭管理員。Kaleida的每一項行動，也都會經過嚴謹的安全檢查。

其次是隱私防護盾，台灣有80%的受訪者擔心與AI分享的個資被外洩、儲存或濫用。在個資傳送給AI模型之前，Kaleida會偵測並隱藏個人身分資訊。Kaleida仍會處理使用者所提出的問題，但不會傳送可識別資訊。

第三是AI智慧優選，一個訂閱方案即可享用多個AI模型。Kaleida會自動將每項請求導向最適合的模型。

第四是智慧學伴，研究顯示，「協助孩子學習或發展新技能」是受訪者最希望借助AI執行的任務，但有近七成的受訪者擔心AI影響孩子獨立思考的能力。「智慧學伴」功能是專為孩童設計的AI模式，透過鼓勵孩子在回答問題之外進一步探索，培養獨立思考能力。家長能每周獲得孩子如何運用AI思考(而非對AI說了什麼)的洞察報告。

第五是家庭AI引擎，透過一個家庭AI帳戶，每位家庭成員能依照自己的需求，設定AI個人檔案。每位成員的檔案各自獨立運作，但能自行設定與其他成員間的共享資訊，如行事曆、需求、計畫等。