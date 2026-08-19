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美封殺陸製機器人…台廠迎轉單契機 新漢看好非紅生態系

經濟日報／ 吳凱中／台北即時報導
新漢董事長林茂昌。記者吳凱中／攝影
新漢董事長林茂昌。記者吳凱中／攝影

美國聯邦傳播委員會（FCC）於上個月宣布，禁止中國大陸製造的新型人形機器人與四足機器人，以及電力逆變器進口，市場看好台廠可望迎來「轉單」，對於美國禁令，工業電腦廠新漢（8234）19日透露，對台灣業者是一個機會點，已經接到好幾個美國客戶在詢問，是否有對應的方案可以提供給他們，而可能過去他們是拿現成的中國大陸的機器人；達明（4585）總經理陳尚昊則認為，地緣政治多多少少大家（台廠）都有一些受惠，但企業自身還是要有競爭優勢。

對於美國機器人市場看法，新漢集團旗下機器人子公司創博總經理沈倩怡指出，「我覺得美國市場的機器人，前一陣子因為有FCC的法令，所以對於我們而言，我覺得是台灣的一個機會點」。

沈倩怡指出，「因為其實像新漢我們的RoboWIZ，是在建立起一個完整的機器人非紅供應鏈。那以這樣的一個生態系平台，其實我們可以提供給美國機器人的業者一個模組化又完整的一個關鍵零組」。

沈倩怡透露，「其實我這邊已經接到好幾個美國客戶在詢問，是否有對應的方案可以提供給他們，讓他們可以在當自己做他們的機器人。可能過去他們是拿現成的中國的機器人，然後自己開發AI的應用。可是現在他們都來找我們創博，準備要自己做機器人」。

沈倩怡說，「那最缺的就是什麼？就是這個大腦小腦安全端這塊，最缺的就是這一塊，這些關鍵零組件，讓他們可以在美國當地，可以去快速的來開發自家的機器人」。

新漢董事長林茂昌分析，美國機器人新創公司很多，光是在匹茲堡一個地方就有一百多家機器人的公司，所以美國其實不乏機器人的業者，市場需求非常巨大，尤其是現在當地缺人而且工資那麼貴，他一定需要機器人來做自動化。

林茂昌表示，在整個機器人生產組裝供應鏈上，那麼如果說台灣不在這裡面的話，它早就失靈了。中國大陸（機器人供應鏈）有，但中國不行（被禁止），台灣是非紅供應鏈裡面一個非常不可或缺的一個環節。

針對美國機器人禁令，達明總經理陳尚昊指出，「地緣政治多多少少大家（台廠）都有一些受惠。不過，我還是認為只是靠地緣政治這樣的優勢其實是有問題，最終你還是要有自己的競爭優勢」。

新漢 機器人

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