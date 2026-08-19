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Counterpoint調查 全球消費穿戴裝置至2032年累計營收估超過1兆美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

研調機構Counterpoint旗下Counterpoint Research發布《Global Consumer IoT Wearables Tracker 2024–2032F》最新研究，隨著消費者逐步採用功能更多、價格較高的裝置，預計全球消費性穿戴裝置市場於2026至2032年間累計營收將超過1兆美元。

智慧耳戴裝置（Smart Hearables）與智慧手錶預計仍將維持較大的市場規模，主要受到既有使用者基礎、健康監測功能發展，以及AI相關應用增加等因素影響。同時，AI功能也逐步應用於智慧眼鏡、智慧戒指與AI智慧吊墜等產品，支援免持操作及持續健康監測等使用情境。

針對市場發展，Counterpoint Research首席分析師 Anshika Jain表示：「穿戴裝置市場正逐步轉向價值驅動。隨著消費者採用具備持續健康監測功能的產品，預計市場營收將成長12%，高於出貨量6%的成長幅度。相關應用也正從健身追蹤延伸至預防性健康管理，例如在使用者察覺之前辨識潛在健康問題。這項變化使穿戴裝置逐漸從配件轉變為具有固定汰換需求的裝置，也是推動2026至2032年市場累計營收超過1兆美元的因素之一。」

Counterpoint Research預估，智慧眼鏡（包括AR眼鏡與智慧眼鏡）營收至2032年將達440億美元，占整體消費性穿戴裝置市場營收近五分之一。隨著攝影機、麥克風、揚聲器及顯示器等元件整合，智慧眼鏡可支援通訊、翻譯、導航及即時輔助等功能，降低部分使用情境下頻繁操作智慧型手機的需求。

其中，無顯示器AI眼鏡（Display-less AI Glasses）預計透過較接近傳統眼鏡的設計、相對較低的價格，以及以攝影機與音訊為主的應用帶動出貨；具備顯示功能的AR眼鏡則可透過數位資訊疊加，應用於生產力、導航、培訓及娛樂等情境。

AI智慧吊墜與智慧戒指預計也將是成長速度較快的產品類別，主要受到產品外型、持續性輔助功能及感測能力等因素推動。

智慧手錶與真無線藍牙耳機（TWS）預計仍將是規模最大的穿戴裝置類別，2026至2032年間合計累計營收預估達5,580億美元。兩類產品的市場規模主要受到既有裝置保有量、換機需求，以及健康、通訊與娛樂等日常使用情境支撐，同時也與智慧型手機生態系保持高度整合。

在智慧手錶方面，高階硬體、行動網路連線、進階健康感測器及裝置端AI（On-device AI）預計將支撐平均售價（ASP）上升，並使智慧手錶進一步應用於預防性健康管理及個人運算。相較之下，TWS市場則受到功能逐漸標準化及價格競爭影響，營收成長幅度可能相對受限。

針對穿戴裝置的晶片需求，Counterpoint Research研究總監Mohit Agrawal 表示：「在穿戴裝置上，裝置端AI首先面臨的是散熱與電池續航問題，而非單純的軟體問題。裝置需要長時間貼近人體、持續進行感測，同時維持全天使用所需的續航能力。未來幾年，這些限制條件，而非單純的運算效能，將成為晶片廠商之間的重要差異。」

整體而言，穿戴裝置市場的競爭因素預計將逐步從個別裝置規格，延伸至整體生態系整合能力。除硬體之外，OEM廠商在跨裝置軟體互通、資料治理、開發者生態系及產業合作等方面的布局，也將影響使用者關係及後續服務價值。

穿戴裝置

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