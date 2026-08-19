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研華自動化展 以 IWS 推動 Agentic AI 落地智慧工廠

經濟日報／ 吳凱中／台北即時報導

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）19日宣布，將於2026年台北自動化工業大展 (Taipei Automation 2026, 8/19 ~ 22) 以「AI 賦能邊緣創新，成就產業新局」為主題，聚焦「AI 驅動智慧生產」、「AI 智慧營運決策」與「AI 基礎建設」 三大核心主軸，展示一套完整的智慧工廠能力架構，並提供多元且彈性的 Edge AI 解決方案。研華持續以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」年度品牌主軸打造橫跨策略、技術與商業的整合平台，同步強化全球 Edge AI 生態系鏈結，橫向串聯各產業應用情境，展現跨產業的整合價值。

研華台灣區總經理蕭淳騰表示：「面對 AI 與邊緣運算加速融合的產業趨勢，智慧製造的競爭力已從單點技術優勢，進化為整體系統整合與生態協作能力。研華將持續深化 Edge AI 與 WISE 工業智能平台布局，攜手全球及在地夥伴，共同打造可落地、可擴展的智慧工廠解決方案，協助產業加速推動數位轉型與營運升級。並與 NVIDIA、Intel、Microsoft、偲倢科技、佳研智聯、高力、新亞洲儀器、皮托科技、靄崴科技等產業夥伴緊密合作，齊力推動AI於百工百業的創新應用與製造現場的落地實踐。」

蕭淳騰進一步指出，研華於本次展會中展示最新 AI 軟硬整合平台 IWS （Integrated WISE Solution & Station），IWS 透過將 AI Agent 與 Edge AI 深度整合，使 AI 能在製造現場自主感知、分析並協助執行任務，在兼顧資料安全與即時反應的同時，進一步提升邊緣端的智慧應用能力，實現「 Agent 進現場，智慧不出廠」，加速 Physical AI 與各類產業智慧應用的落地及規模化部署。

本次展覽中，研華將攜手合作夥伴共同聚焦三大核心主題方案，全面展現邊緣智能驅動下的產業創新成果，包含AI 驅動智慧生產、AI 智慧營運決策及AI 基礎建設等。

展望未來，研華將持續深化與全球生態系夥伴的合作，推動 AI 技術從雲端運算加速走向邊緣部署，從數位世界進一步延伸至實體場域應用，協助各產業實現更即時、更智慧且更具價值的數位轉型，朝向全球 Edge AI 領導品牌的願景穩步邁進。

研華 Edge 平台

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