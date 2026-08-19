快訊

國民黨中常會移師彰化…縣長王惠美未出席 臉書吐露「未積極輔選」原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

元太拓展電子紙創新應用 電子紙光明燈助力宮廟數位升級

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
將電子紙導入宮廟光明燈座，用於呈現點燈信眾姓名，協助廟方提升管理效率，即使遇到停電也，畫面仍可持續顯示祈福資訊。元太／提供
將電子紙導入宮廟光明燈座，用於呈現點燈信眾姓名，協助廟方提升管理效率，即使遇到停電也，畫面仍可持續顯示祈福資訊。元太／提供

元太（8069）科技持續拓展電子紙多元應用場景，運用電子紙低耗電、反射式顯示及斷電後仍可維持畫面的特性，打造兼具數位化與永續效益的資訊顯示載具。近期更將電子紙導入宮廟光明燈座，用於呈現點燈信眾姓名，協助廟方提升管理效率，即使遇到停電，畫面仍可持續顯示祈福資訊。

在台灣傳統信仰文化中，許多信眾會在農曆新年前後至宮廟點光明燈，祈求新的一年平安順遂。隨著宮廟光明燈數量增加，傳統以紙卡姓名牌需要仰賴人工逐一製作、安裝及更換，增加管理所需的人力與時間。若採用一般發光式顯示器則需持續供電以維持畫面，在大量燈位及長時間顯示的使用情境下，用電及設備維護亦成為廟方重要考量。

此次電子紙生態圈進一步將應用拓展至傳統宗教場域，由元太科技提供電子紙面板，光明燈解決方案業者明典光明燈則結合多年宗教場域服務經驗，負責電子紙光明燈座設計、後台資訊管理系統及宮廟安裝導入服務，共同打造符合宮廟實際需求的數位光明燈解決方案。

元太科技總經理洪集茂表示：「很高興看到電子紙技術跨出既有應用領域，進一步走入台灣深具信仰特色的宗教場域。過去宮廟在管理大量光明燈及更換信眾姓名資訊時，需要投入相當多的人力與時間。隨著數位化管理需求增加，我們期待透過電子紙低耗電、斷電仍可顯示等特性，搭配明典光明燈在宗教場域的實務經驗，協助宮廟提升管理效率。期待透過生態圈夥伴合作，讓電子紙走進更多在地場域，在延續傳統信仰文化的同時，也為文化傳承拓展新的可能。」

電子紙採用反射式顯示，不需背光或自發光方式持續維持畫面；當顯示內容完成更新後，即使不持續供電，仍可維持原有畫面，特別適合光明燈長時間顯示、低頻率更新的使用情境。同時，電子紙具備廣視角及如紙張般的閱讀特性，方便信眾從不同角度均能清楚辨識顯示資訊。

根據明典光明燈依實際產品使用情境估算，以 1 萬座電子紙光明燈與 OLED 光明燈進行比較，每年可為廟方節省約新台幣 13.5 萬元電費，展現電子紙在大規模、長時間顯示應用中的低耗電優勢。

電子紙光明燈亦可結合數位後台管理系統，集中管理燈位與點燈資訊，減少人工製作及更換姓名牌作業。搭配 QR Code 智慧尋燈功能，信眾可快速查找光明燈位置，也協助廟方提升燈位管理與服務效率。

目前明典光明燈已陸續協助全台多座宮廟導入電子紙光明燈，包括板橋聖天宮、宜蘭員山七賢村石頭厝鎮安宮、宜蘭市三聖宮，及桃園元德寶宮等，透過電子紙顯示與數位管理系統，提升光明燈資訊更新、燈位查詢及日常管理效率。

元太 電子紙 光明燈

延伸閱讀

元太攜手JR東海廣告公司合作於東京車站導入全彩電子紙看板

廣運2026自動化大展聚焦五大智慧應用

車美仕獲國家品質獎 AI 讓汽車變身智慧移動夥伴

中光電智能物流秀 AI Agent × 智慧搬運 與 MIT 戶外多功能移動平台

相關新聞

美封殺陸製機器人…台廠迎轉單契機 新漢看好非紅生態系

美國聯邦傳播委員會（FCC）於上個月宣布，禁止中國大陸製造的新型人形機器人與四足機器人，以及電力逆變器進口，市場看好台廠可望迎來「轉單」，對於美國禁令，工業電腦廠新漢（8234）19日透露，對台灣業者是一個機會點，已經接到好幾個美國客戶在詢問，是否有對應的方案可以提供給他...

研華自動化展 以 IWS 推動 Agentic AI 落地智慧工廠

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）19日宣布，將於2026年台北自動化工業大展 (Taipei Automation 2026, 8/19 ~ 22) 以「AI 賦能邊緣創新，成就產業新局」為主題，聚焦「AI 驅動智慧生產」、「AI 智慧營運決策」與「AI 基礎建設」 三大核心主軸，展示一套完整的智慧工廠能力架構，並提供多元且彈性的 Edge AI 解決方案。研華持續以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」年度品牌主軸打造橫跨策略、技術與商業的整合平台，同步強化全球 Edge AI 生態系鏈結，橫向串聯各產業應用情境，展現跨產業的整合價值。

上緯自主研發「台灣土狗」將誕生 AI機器人生態系首度亮相

上緯控股（3708）旗下上緯智聯科技股份有限公司（Swancor Robotech）於 2026 台北國際自動化工業大展，首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合10餘家台灣產業、技術及學研合作夥伴共同展出，涵蓋智慧巡檢、公共安全、智慧營建、AI教育平台、商業互動、長照陪伴等多元場域應用，系統性呈現台灣AI機器人從技術整合、高性能複合材料、關鍵零組件、控制系統到多元場域應用的整合成果。

影／經部技術司2026智慧機器人展 秀16項吸睛創新技術

經濟經濟部產業技術司今（19）日於2026台灣智慧自動化與機器人展（TAIROS）揭幕「機器人科技研發主題館」，展示16項智慧機器人創新技術。其中，首度亮相的AI仿生「靈巧手掌」，突破傳統低自由度手爪限制，以模組化設計彈性擴充至5指20個自由度，結合AI訓練，可執行電子組裝、醫材整理等精密作業；「四足機器人」整合AI自主控制與國產關鍵零組件，攜手仁寶（2324）、英業達（2356）、所羅門（2359）等業者打造國產研發平台，加速消防救災、工安巡檢等應用落地，提升關鍵技術自主能力與國產化比例。

達明機器人 推進 Physical AI 走進真實工廠

達明（4585）於 2026 台北自動化工業大展，以「SEE・THINK・ACT — Powered by AI Robotics」為核心，聚焦 AI 智動物流、AI 半導體智造、AI 電子檢測與 AI 敏捷部署四大應用。面對 Physical AI 從虛擬驗證走向真實產線時的 Sim-to-Real 落差，達明機器人透過 Real–Sim–Real 部署流程，串聯內建視覺感知與 3D 環境重建、自動點位生成與快速教導、NVIDIA Omniverse模擬驗證，以及 AI 空間定位與實機部署，讓模擬成果真正用於製造現場。

影／廣運在手訂單66.6億元創新高 推升今年營運攀升

廣運（6125）總經理柯智鈞今（19）日表示，受惠於半導體產業及智慧製造需求大爆發，廣運截至今年6月底累計新接已訂未交的在手訂單金額達66.6億元，創歷史新高。展望2026年，可望推升管運再創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。