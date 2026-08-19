華南 e 指沖 App「行動版」閃電 MIT 登場 AI 投資早報助攻數位普惠

近期台股資金輪動快速、行情高低落差加劇，投資人稍有不慎便容易錯失買賣最佳時機。為協助股民在快節奏的市場中穩健佈局、擺脫傳統人工盯盤的束縛，華南永昌證券宣布，旗下行動交易軟體「華南e指沖」App再度進化。這次不僅推出備受期待的「行動版」【閃電MIT】智慧觸價下單功能，更同步導入友善的「無障礙APP」語音輔助操作體驗。透過交易輔助與友善體驗的雙重優化，具體實踐「公平待客」與「數位普惠」的金融核心價值。

行動時代的短線交易首重速度與紀律，「華南e指沖」全新功能「閃電MIT」（Market If Touched），有效解決投資人無法隨時盯盤的痛點。用戶只需預先設定好觸發價與委託價，當市場行情達到指定條件時，系統便會自動將委託單快速送出。無論是想在股價突破壓力區時順勢買進，還是在跌破支撐線時果決停損賣出，「閃電MIT」都能協助投資人克服人性弱點，嚴密控管風險。此外，獨家的「MIT彙整」與「MIT個股查詢」功能，能讓投資人一次掌握個股的全部訂閱資訊及所有訂閱條件的觸發狀況，讓行動下單也能擁有媲美桌機版的專業級流暢體驗。

在追求交易效能的同時，華南永昌證券更將公平待客視為企業重要使命。響應金管會金融友善政策，為弭平社會數位落差，「華南e指沖」全新整合無障礙專屬語音輔助，特別針對聽覺與觸覺進行體驗升級。系統能完美相容手機原生的報讀功能，並透過操作流程的貼心優化，大幅降低視覺上的使用門檻，確保視障朋友皆能平等、無礙地享受優質的數位金融服務，落實金融平權的真諦。

華南永昌證券總經理張敦富表示，華南永昌證券穩步將AI技術導入投資資訊服務。現階段已率先推出AI投資早報，每日為投資人精萃關鍵市場脈動、輔助決策，首波鎖定特定潛力客群進行精準化服務，後續擴大服務至全體投資人。未來更規劃進一步運用智能演算與數據分析，持續深化客戶的數位發展藍圖；同時，對內亦將AI應用拓展至日常營運，以自動化工具大幅提升員工的工作效率與專業服務量能。展望未來，華南永昌證券將持續秉持「以人為本」的核心精神，推動金融科技與人文關懷的深度融合。

華南永昌證券表示，在此數位轉型雙軌並進的基礎上，更以具體行動全面推動App無障礙化，致力打造零障礙的投資環境，期盼前瞻的金融科技不再只是冰冷的硬體與演算法，而是真正具有溫度、能實踐普惠金融價值的永續動能。