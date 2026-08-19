中光電智能物流秀 AI Agent × 智慧搬運 與 MIT 戶外多功能移動平台

中光電（5371）集團旗下中光電智能物流（CiLS），今（19）日起於「2026台北國際自動化工業大展」展出專為特徵場域物流打造的智慧搬運解決方案，透過完整模擬半導體化學品倉儲與第三方物流的實務情境，展現從自主搬運、智慧調度到高密度倉儲管理的完整能力，協助企業快速部署智慧倉儲，打造兼具效率、安全與彈性的物流營運模式。

隨著AI晶片需求持續攀升，帶動半導體特用化學品供應鏈積極擴產，倉儲密度、出入庫頻率及作業安全標準同步提升，促使「半導體化學品倉儲」與「第三方化學品物流（3PL）」成為智慧物流自動化的關鍵發展領域。

聚焦三大應用場域，全方位打造24/7韌性維運與重型搬運實力這次展出將聚焦三大產業應用情境，展現中光電智能物流面對不同物流需求的自主搬運技術：

1.半導體產業：提供24/7韌性維運能力，結合SmartMove緊急應變機制，確保關鍵物流不中斷

2.化學廠與3PL物流：支援高密度堆疊作業，整合高揚程、後推式及平推式搬運技術

3. AI系統廠：高載重之重型搬運技術

三大自主研發技術亮點，建立「軟體大腦＋精準硬體」的完整方案中光電智能物流將同步展示三項核心自主研發技術，展現軟硬體整合實力：

1.CoreAgent × SmartMove，AI自主理解需求並完成任務拆解與動態調度

2.CoreSAM × AI，導入新一代 AI 視覺分割技術

3.高揚程雙軸角度預補償與牙叉橫移技術整合

焦點展品，重現半導體倉儲與第三方物流作業情境後推式貨架高密度搬運

針對高密度化學品後推式貨架應用，無人堆高機結合CoreSAM視覺辨識技術，可快速且穩定的完成後推式貨架板台辨識、定位及搬運作業，有效提升倉儲空間利用率，同時優化整體物流流程。

高揚程無人堆高機精準存取

展示高位化學桶自主存取情境，透過高揚程動態補償演算法與平滑速度控制，有效降低門架擺盪慣性，大幅提升高位存取精度與作業穩定性。

Multi-Purpose Mobile Platform 戶外多功能移動平台

專為戶外自主移動應用打造的高性能機器人平台，採用模組化架構與高度擴充能力，可靈活整合各式感測器與應用設備，滿足不同場域需求。平台以台灣為研發與生產基地，結合完整供應鏈整合能力與成熟量產經驗，CiLS可協助客戶快速打造巡檢、智慧農業、物流運輸、公共安全及特種作業等戶外自主移動機器人，加速產品從概念驗證（POC）到量產落地，縮短產品上市時程。

中光電智能物流強調，未來物流產業的競爭關鍵不再只是「搬得快」，而是能否以更安全、更智慧、更具韌性的方式完成物流作業。為此，中光電智能物流持續深耕AMR核心技術研發，打造完整的智慧物流解決方案。硬體布局涵蓋室內無人化堆高機、輪型機器人與戶外搬運平台；軟體則以SmartMove為核心，統籌車隊管理並無縫整合WMS、ERP、MES等企業管理系統，協助企業建構高效率、可視化的智慧物流環境。展望未來，中光電智能物流將持續聚焦半導體、AI產業供應鏈及第三方物流（3PL）市場，提供快速導入、彈性擴充且具即戰力的智慧物流方案，協助企業加速推動倉儲自主化與數位轉型，全面提升供應鏈營運效率與競爭力。