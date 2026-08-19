機器人展開展 卓榮泰：AI 新時代建設預算大增全民共享 AI 紅利

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」今(19)日於台北南港展覽館盛大開幕。行政院長卓榮泰表示，政府116年度總預算編列重點，其中AI新時代建設預算大幅增加，全力推動百工百業智慧應用。

卓榮泰強調，政府全力支持產業發展，在明年度中央總預算中，展現出與業界站在一起、向前力拚的決心。而台灣經濟成長續創佳績，政府將把AI產業發展成果轉化為全民共享的「AI紅利」。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，AI快速發展正推動機器人由自動化邁向智慧化與自主化，重新定義製造、生產及服務模式。台灣具備半導體、ICT、精密機械及智慧製造完整產業基礎，已建立從關鍵零組件、控制系統到AI應用整合的智慧機器人供應鏈，在全球智慧製造發展中具備重要地位。

本屆展會以「Human Insight. AI Power.人機協作．AI賦能」為核心主軸，強調「以人為決策核心、AI為執行助力」，匯聚886家國內外指標企業，展出3,506個攤位，參展規模較去年成長約7%，全面展現AI機器人、智慧自動化及跨域應用的最新成果。

各家廠商多聚焦AI機器人技術落地與多元應用場域，展出內容涵蓋人形機器人、協作型機器人、自主移動機器人(AMR)、機器視覺、數位雙生、AI Agent、邊緣AI、智慧工廠及關鍵零組件等，呈現從核心技術、系統整合到終端應用的完整產業鏈發展成果。

展會也匯聚國內外領導企業，展現臺灣AI機器人產業實力。其中，上銀科技（2049）以「AI落地」為核心，展示精密傳動、機器人關鍵零組件及智慧自動化整合方案，展現精密運動控制技術推動AI走入實體應用的能力；均豪精密（5443）則展示與NVIDIA合作打造的半導體設備數位孿生平台，整合AI模型與模擬技術，協助設備設計驗證、製程模擬及虛擬調機，加速半導體設備開發。

在AI機器人應用方面，台達電子（2308）(2308)展出具身智能雙臂協作展機，整合AI模型、設備控制及智慧推論能力，展現機器人自主操作與智慧製造應用；達明機器人（4585）展示AI協作機器人及人形機器人成果，結合AI推論與靈巧操作技術提升部署彈性；所羅門（2359）聚焦Physical AI、3D AI視覺、智慧取放及瑕疵檢測技術，展現機器人自主感知與決策能力。

此外，發那科、KUKA、安川、EPSON、松下、三菱、川崎重工、那智不二越、優傲等國際品牌亦齊聚展出，展示多軸協調、協作機器人及智慧控制技術；廣運（6125）、西門子、羅昇（8374）等企業則展現智慧物流與系統整合應用。

在工業AI與智慧製造領域，研華（2395）、新漢（8234）、四零四、宸曜（6922）、華碩（2357）、磐儀（3594）等企業展示工業電腦、AI運算及邊緣運算解決方案；寶元數控聚焦CNC控制器、機器人控制系統、伺服系統及智慧工廠管理平台；新代科技（7750）攜手聯達智能與正鉑雷射，展現整合運動控制、AI機器人、精密加工及雲端管理的智慧製造解決方案。

台灣三菱電機自動化、台灣基恩斯、康耐視、倍福、台灣歐姆龍等企業則展示FA自動化、機器視覺、感測與控制技術；勤堃機械展出工業機器人及自動化整合應用。

關鍵零組件方面，氣立（4555）、和椿（6215）、東方馬達、東佑達（7942）、台灣帝業、銀泰、凱士士、町洋、博世力士樂、CKD、協昌軸承等企業展示精密傳動、氣動元件及自動化模組技術，共同建構AI機器人產業鏈。

政府單位展示智慧機器人推動成果，其中，經濟部產業技術司以AI機器人關鍵技術研發成果為主軸，展出AI仿生機器人、工業型機器人及服務型機器人等技術，呈現AI於智慧製造、醫療、物流等領域的跨域應用。

經濟部產業發展署則設置「智慧機器人產業應用主題館」，串聯醫療、生活與餐飲等應用場景，展示從關鍵零組件、AI技術、系統整合到場域應用的完整成果，並呈現台美合作推動智慧機器人技術交流與產業鏈結成果，展現智慧科技提升產業效率與生活品質的應用價值。