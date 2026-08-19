致伸科以 AI Sensor Fusion 推智慧機器人與自動化應用

致伸（4915）今（19）日參加2026台北國際自動化工業大展，以「Bring Intelligent Automation Experience to Life」為主題，以 Edge AI Sensor Fusion 為核心，展示從 AI 感知、邊緣運算到智慧機器人的整合能力，推進智慧自動化技術由實機驗證走向商業應用，協助全球客戶加速新一代智慧產品開發與量產導入。

致伸集團董事長潘永中表示，隨著 AI 加速進入真實世界，多元感知與 Edge AI 的深度融合，將成為推動智慧機器人與自動化設備升級的重要驅動力。致伸集團以台灣自主研發的 AI Sensor Fusion 技術為基礎，掌握從感測模組、Edge AI 運算到系統整合的完整能力，並結合致伸在視覺、Edge AI 與迪芬尼在聲學技術上的優勢，發揮集團 ODM+ 一站式整合能力，協助全球客戶加速產品創新與智慧應用落地。

從日韓餐飲服務到工業物流與智慧製造，我們正逐步將 AI Sensor Fusion 帶入更多真實場域，讓智慧自動化不只看得見，更能真正落地並創造價值，實踐『Bring Intelligent Automation Experience to Life』的願景。

致伸集團以AI Sensor Fusion 為核心能力，整合AI視覺、聲學與 Edge AI 運算等關鍵技術，並延伸至機器人整機設計、系統整合與量產製造，形成從感知、運算到系統應用的完整能力。透過模組化與系統整合能力，致伸可依客戶需求提供單一感知模組、次系統或完整解決方案，協助客戶簡化供應鏈、縮短開發周期，並加速智慧機器人與自動化產品的商業化。

因應餐飲產業缺工與提升營運效率的需求，致伸持續推進自主配送機器人的商業化，目前已與日韓客戶展開市場測試，預計 2027 年完成首批量產導入。針對亞洲餐飲場域空間有限、動線複雜等特性，致伸整合 AI 視覺、多感測融合定位與 Edge AI 運算技術，讓機器人具備即時環境感知、自主導航與智慧避障能力，即使在如45公分的狹小通道且複雜的空間中，也能維持穩定運行與精準遞送。

現場並透過實機情境展示自主導航、智慧避障與餐點遞送能力，呈現 AI Sensor Fusion 技術在實際餐飲場域的落地成果。搭配 DishUp AI 智慧餐飲解決方案進行餐點核對與出餐確認，進一步串聯從餐點確認、出餐到自主遞送的完整流程，協助餐飲業降低人工作業負擔、提升營運效率與服務品質。

在工業物流應用方面，致伸同步展示工廠遞送機器人（AMR）的整機設計與模組整合能力。AMR 採模組化設計，透過可拆換式上層模組架構，可依不同工廠作業與物流任務快速配置與客製化，展現致伸從核心模組到整機系統的整合能力。自主遞送機器人進一步整合 AI 視覺人員跟隨與人機互動技術，結合聲學感測能力，強化複雜工廠環境中的感知與互動能力，展現集團從感測、AI 運算到整機系統的垂直整合實力，協助工廠物料遞送與倉儲物流客戶加速產品開發及量產導入。

在智慧製造領域，致伸展示視覺與聲學兩大 Edge AI 智慧檢測方案，針對不同製程與品質管理需求，提供可快速導入製造現場的智慧化解決方案。視覺 Edge AI 可應用於產品外觀、作業流程及製程異常等檢測，透過即時影像分析提升檢測效率與品質一致性；聲學 Edge AI 則透過 AI 分析設備與產品運轉過程中的聲音與振動訊號，將原本依賴人員經驗的判斷轉化為可量化的品質指標，強化異常預警與製程品質管理。透過視覺與聲學多感知技術的整合，致伸進一步將 Edge AI 從單點檢測延伸至製造現場的即時感知與智慧決策。