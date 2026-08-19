快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

致伸科以 AI Sensor Fusion 推智慧機器人與自動化應用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）今（19）日參加2026台北國際自動化工業大展，以「Bring Intelligent Automation Experience to Life」為主題，以 Edge AI Sensor Fusion 為核心，展示從 AI 感知、邊緣運算到智慧機器人的整合能力，推進智慧自動化技術由實機驗證走向商業應用，協助全球客戶加速新一代智慧產品開發與量產導入。

致伸集團董事長潘永中表示，隨著 AI 加速進入真實世界，多元感知與 Edge AI 的深度融合，將成為推動智慧機器人與自動化設備升級的重要驅動力。致伸集團以台灣自主研發的 AI Sensor Fusion 技術為基礎，掌握從感測模組、Edge AI 運算到系統整合的完整能力，並結合致伸在視覺、Edge AI 與迪芬尼在聲學技術上的優勢，發揮集團 ODM+ 一站式整合能力，協助全球客戶加速產品創新與智慧應用落地。

從日韓餐飲服務到工業物流與智慧製造，我們正逐步將 AI Sensor Fusion 帶入更多真實場域，讓智慧自動化不只看得見，更能真正落地並創造價值，實踐『Bring Intelligent Automation Experience to Life』的願景。

致伸集團以AI Sensor Fusion 為核心能力，整合AI視覺、聲學與 Edge AI 運算等關鍵技術，並延伸至機器人整機設計、系統整合與量產製造，形成從感知、運算到系統應用的完整能力。透過模組化與系統整合能力，致伸可依客戶需求提供單一感知模組、次系統或完整解決方案，協助客戶簡化供應鏈、縮短開發周期，並加速智慧機器人與自動化產品的商業化。

因應餐飲產業缺工與提升營運效率的需求，致伸持續推進自主配送機器人的商業化，目前已與日韓客戶展開市場測試，預計 2027 年完成首批量產導入。針對亞洲餐飲場域空間有限、動線複雜等特性，致伸整合 AI 視覺、多感測融合定位與 Edge AI 運算技術，讓機器人具備即時環境感知、自主導航與智慧避障能力，即使在如45公分的狹小通道且複雜的空間中，也能維持穩定運行與精準遞送。

現場並透過實機情境展示自主導航、智慧避障與餐點遞送能力，呈現 AI Sensor Fusion 技術在實際餐飲場域的落地成果。搭配 DishUp AI 智慧餐飲解決方案進行餐點核對與出餐確認，進一步串聯從餐點確認、出餐到自主遞送的完整流程，協助餐飲業降低人工作業負擔、提升營運效率與服務品質。

在工業物流應用方面，致伸同步展示工廠遞送機器人（AMR）的整機設計與模組整合能力。AMR 採模組化設計，透過可拆換式上層模組架構，可依不同工廠作業與物流任務快速配置與客製化，展現致伸從核心模組到整機系統的整合能力。自主遞送機器人進一步整合 AI 視覺人員跟隨與人機互動技術，結合聲學感測能力，強化複雜工廠環境中的感知與互動能力，展現集團從感測、AI 運算到整機系統的垂直整合實力，協助工廠物料遞送與倉儲物流客戶加速產品開發及量產導入。

在智慧製造領域，致伸展示視覺與聲學兩大 Edge AI 智慧檢測方案，針對不同製程與品質管理需求，提供可快速導入製造現場的智慧化解決方案。視覺 Edge AI 可應用於產品外觀、作業流程及製程異常等檢測，透過即時影像分析提升檢測效率與品質一致性；聲學 Edge AI 則透過 AI 分析設備與產品運轉過程中的聲音與振動訊號，將原本依賴人員經驗的判斷轉化為可量化的品質指標，強化異常預警與製程品質管理。透過視覺與聲學多感知技術的整合，致伸進一步將 Edge AI 從單點檢測延伸至製造現場的即時感知與智慧決策。

致伸 Edge

延伸閱讀

廣運2026自動化大展聚焦五大智慧應用

AI讓刀把會「感知」！ 馬森科技攜手中科亮相自動化工業大展

達明機器人 推進 Physical AI 走進真實工廠

和亞智慧鎖定半導體、光學視覺系統雙成長引擎

相關新聞

影／經部技術司2026智慧機器人展 秀16項吸睛創新技術

經濟經濟部產業技術司今（19）日於2026台灣智慧自動化與機器人展（TAIROS）揭幕「機器人科技研發主題館」，展示16項智慧機器人創新技術。其中，首度亮相的AI仿生「靈巧手掌」，突破傳統低自由度手爪限制，以模組化設計彈性擴充至5指20個自由度，結合AI訓練，可執行電子組裝、醫材整理等精密作業；「四足機器人」整合AI自主控制與國產關鍵零組件，攜手仁寶（2324）、英業達（2356）、所羅門（2359）等業者打造國產研發平台，加速消防救災、工安巡檢等應用落地，提升關鍵技術自主能力與國產化比例。

影／廣運在手訂單66.6億元創新高 推升今年營運攀升

廣運（6125）總經理柯智鈞今（19）日表示，受惠於半導體產業及智慧製造需求大爆發，廣運截至今年6月底累計新接已訂未交的在手訂單金額達66.6億元，創歷史新高。展望2026年，可望推升管運再創新高。

上緯自主研發「台灣土狗」將誕生 AI機器人生態系首度亮相

上緯控股（3708）旗下上緯智聯科技股份有限公司（Swancor Robotech）於 2026 台北國際自動化工業大展，首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合10餘家台灣產業、技術及學研合作夥伴共同展出，涵蓋智慧巡檢、公共安全、智慧營建、AI教育平台、商業互動、長照陪伴等多元場域應用，系統性呈現台灣AI機器人從技術整合、高性能複合材料、關鍵零組件、控制系統到多元場域應用的整合成果。

達明機器人 推進 Physical AI 走進真實工廠

達明（4585）於 2026 台北自動化工業大展，以「SEE・THINK・ACT — Powered by AI Robotics」為核心，聚焦 AI 智動物流、AI 半導體智造、AI 電子檢測與 AI 敏捷部署四大應用。面對 Physical AI 從虛擬驗證走向真實產線時的 Sim-to-Real 落差，達明機器人透過 Real–Sim–Real 部署流程，串聯內建視覺感知與 3D 環境重建、自動點位生成與快速教導、NVIDIA Omniverse模擬驗證，以及 AI 空間定位與實機部署，讓模擬成果真正用於製造現場。

台積電外溢效應 後段封測廠營運受惠

馬來西亞HBM進口量增加，數據變化顯示，過去高度集中於台積電（2330）先進封裝技術的HBM需求，正流向馬來西亞的封裝基地，主要是台積電先進封測產能供不應求，因此訂單大幅外溢，日月光投控（3711）等封測廠亦同步受惠，甚至英特爾和三星的封測產能利用率也上揚。

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單爆滿，外傳先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾旗下馬來西亞廠，以部分產能協力支援，服務共同大客戶，打破過往生態系慣例。除了有利台積電前段先進製程出貨，法人也看好，與兩大業者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。