紘瑒科技攜手創泓科技與上緯智聯 搶進「台灣 AI 機器人生態系」

紘瑒科技攜手創泓科技（7714）與上緯智聯，積極布局「台灣 AI 機器人生態系」，透過 AI 語音、VLM 影像視覺理解、無人載具管理平台及資安監控服務的整合，打造兼具「感知、理解、決策、執行與安全防護」能力的 AI 機器人應用架構，於自動化工業大展展出。

AI 技術快速從雲端與軟體服務走向實體世界，機器人、無人載具與智慧感知設備正成為產業數位轉型的重要應用。紘瑒此次展出聚焦 AI 與機器人結合的多元應用，其中 AI 語音技術支援國語、英語及台語，可應用於人機自然語音互動、服務型機器人及長照陪伴等場景，讓機器人不只是執行指令，更能透過語音理解提升與人的互動能力。未來亦可進一步結合大型語言模型（LLM），提供更自然的問答、資訊查詢與智慧服務。

在視覺能力方面，展示 VLM 影像視覺理解技術，讓機械狗及無人載具能夠從攝影機取得影像後，進行物件辨識、場景理解及事件分析。相較於傳統僅能辨識特定物件的 AI 視覺模型，VLM 可進一步理解影像中的語意與情境，協助機

器人判斷「看到了什麼」以及「現場發生什麼事」，為智慧巡檢、安全監控及長照服務等應用建立更高階的 AI 視覺能力。