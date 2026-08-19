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紘瑒科技展示無人載具管理平台 打造完整解決方案
創泓科技（7714）子公司紘瑒科技此次在自動化工業大展上同步展示無人載具管理平台，可整合無人機、機器狗及其他智慧載具，提供任務管理、設備狀態監控、影像串流及 AI 應用整合等功能，讓不同類型的無人載具能透過統一平台進行管理。透過軟硬體整合，企業與政府單位可依照不同場域需求，快速建立智慧巡檢、環境監控、工業安全及遠端作業等應用。
面對 AI 與機器人大量導入企業及關鍵基礎設施後所衍生的資安議題，紘瑒科技同步導入資安監控服務，從設備、網路到 AI 應用層建立安全防護機制，強化無人載具與智慧設備在實際部署環境中的安全性。透過 AI 與資安技術的結
合，讓機器人不僅「看得懂、聽得懂」，更能在安全的環境下執行任務。
紘瑒科技表示，未來 AI 機器人的競爭關鍵將不只是單一硬體或 AI 模型，而是能否建立完整的生態系，將 AI 感知、語音互動、視覺理解、載具控制、平台管理及資安防護整合在一起。此次跨界合作，正是希望串聯 AI、機器人與智
慧載具技術，推動台灣從單一設備製造進一步走向「AI＋機器人＋軟體平台」的整合應用。
從長照陪伴、智慧巡檢，到工業安全、無人載具及智慧場域管理，紘瑒科技將持續擴大 AI 技術的實際應用，透過「AI 大腦＋機器人身體＋資安防護」的整合模式，打造更安全、更智慧、更具自主能力的次世代機器人應用，搶占台灣 AI 機器人生態系的發展先機。
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