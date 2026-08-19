所羅門自動化展 秀三大技術

所羅門宣布於2026台北國際自動化工業大展中展出多項AI自動化技術，涵蓋AI實體智慧、AR智慧配線引導，以及新一代3D視覺相機等，展現AI在智慧製造與自主機器人領域的最新應用。

所羅門提到，該公司這次展出的重點之一為實體AI代理人（Agentic Physical AI）平台，結合思考推理、主動感知及行動的實體AI代理流程，展示AI如何從理解任務、自主搜尋目標、遠距辨識到完成後續工作的完整流程。其中，所羅門的主動感知技術旨在解決廣域搜尋與遠距細節辨識難以兼顧的問題。系統可先從較大範圍尋找目標，再依據取得的視覺線索，迅速自動調整觀察方式以取得更清楚的目標影像。系統也支援一次示教功能，可在數秒內快速導入新的物件，大幅縮短新應用的建置與部署時間。

所羅門表示，此一代理式工作流程不僅適用於人形機器人，也可部署於自走車（AMR）、無人機、機器狗及固定式IP攝影機等平台，提升不同設備自主搜尋、感知、判斷及執行工作的能力。

所羅門另一項展出重點為AR智慧配線引導解決方案，鎖定AI伺服器、資料中心設備、電控盤及各類電氣設備等高度仰賴人工的配線與接線作業。隨著AI伺服器配線日趨複雜，配線工作往往占據組裝流程相當高比例的人工作業時間，也容易發生錯接、漏接及重工。此AR智慧配線引導系統可將每一步作業指示直接呈現在操作人員視野中，引導人員依序完成配線流程，協助提升效率、降低錯誤率，並縮短新進人員的培訓時間。

同時，所羅門也將展示全新一代3D視覺相機，針對透明、反光及深色物件等傳統3D視覺較難處理的應用，提供三維量測與機器人作業能力。新一代3D視覺相機可協助機器人取得上述物件的三維資訊，支援量測、定位與機器人抓取。這次將展示透明塑膠袋內的小型電子零組件及醫療試劑瓶等應用；相關技術亦可延伸至表面附著油污的加工零件等高難度物件，拓展3D視覺在電子製造、半導體、醫療器材、精密加工及智慧物流等產業的應用範圍。