AI 創業2／創業門檻越來越低 想用 AI 創業先問這「三個問題」

AI讓創業變便宜了。過去成立一家軟體公司，首先得面對昂貴的工程師人力成本；非技術出身的創辦人有再好的點子，也得找到技術人才，才能把想法變成產品。如今生成式AI與大模型快速普及，做網站、開發服務，甚至建立產品原型的時間與成本都大幅降低。

但當人人都能創業，成功卻沒有因此變得更容易。「門檻越低的話，競爭越激烈。」台大創創中心執行長林文欽觀察，AI新創已經從前兩年的「比技術、比模型」，開始回歸商業本質。當大家使用的大模型愈來愈接近，投資人真正要看的，反而變成新創對產業理解有多深、手上有沒有客戶，以及能不能快速創造營收。

一、客戶憑什麼買單？

林文欽觀察，前兩年市場關注的是誰的技術更強、模型更厲害；現在真正被問的問題是，AI到底解決了什麼問題？能不能創造商業價值？

「以前你在做一個軟體公司的時候，你要養工程師，工程師是人力裡面算是最貴的，」林文欽說，過去不懂技術的執行長高度仰賴技術人才；現在許多營運構想，可以透過AI更快速實現。做網站變簡單、做服務變簡單，甚至做一份電子報都變得非常容易。不懂IT、不會寫程式的人，同樣可以開始創業。

然而，當做出產品需要的資本與技術愈來愈少，市場上的供給就會快速增加。過去「我做得出來、別人做不出來」可能就是一道技術護城河；現在大家都能做出東西，產品本身反而不足以證明一家公司的價值。

林文欽認為，這是AI創業分水嶺還是在於客戶願不願意付費，且產品要能真正打中市場，還要讓客戶願意持續使用，甚至讓服務逐漸成為企業流程中不可或缺的一環。換句話說，AI把「從0做到1」的技術門檻大幅打低之後，「從1做到100」的商業化能力反而變得更重要。

二、營收能快速看見嗎？

林文欽指出，過去軟體新創往往需要經歷漫長虧損期，其中一大原因就是前期開發成本高昂，需要養一整個團隊，把產品一步一步做出來。

現在AI縮短開發時間，也減少部分人力需求。原本需要一個團隊完成的事情，可能透過每月支付一、兩百美元的工具費，就能開始執行。

因此，投資人對AI公司的期待也跟著往前拉。林文欽觀察，從矽谷的發展來看，現在相當重視新創能不能快速帶進營收。當產品可以更快做出來，市場驗證的速度自然也應該跟著提高。

更重要的是，如果大家底層使用的都是相似AI模型，單純「有AI」愈來愈難形成差異化。因此，林文欽表示，在評估AI新創時，相當重視團隊對市場與產業拓展的能力。如果不會開拓客戶，即使技術做得再漂亮，也還不能證明是一個好的產品。

再者，企業採購仍然謹慎，新創還是必須靠關係、一家一家開拓，理解客戶真正的需求。以銀行為例，如果能先攻下一家知名銀行，其他同業才可能因為標竿案例而提高接受度。

林文欽認為，這一段「快不了多少」，也因此成為AI公司真正開始拉開差距的地方。產品大家都能快速做，最後比的卻是誰更懂產業、誰更會找到客戶、誰能把產品真正送進企業。

三、台灣新創靠什麼出海？

台灣發展AI新創的優勢仍在硬體。林文欽指出，台灣擁有完整的半導體、ICT及製造業供應鏈，也有大量AI落地場域，因此與其和國際大廠競爭基礎模型，更適合發展智慧製造、醫療、機器人、Edge AI（邊緣AI）及企業應用。

尤其台灣內需市場小，純軟體新創不易規模化；硬體產業原本就以全球市場為主，「AI＋硬體」可望借助既有供應鏈出海，是台灣較務實的發展方向。

不過，林文欽強調，AI並非創業的必要條件。AI可以提升效率，卻不代表所有產業都需要AI，他認為，創業仍應從市場需求出發，先找到痛點，再判斷AI是否適合解決。對台灣新創而言，真正的機會不是跟風做AI，而是利用AI放大既有的製造、半導體與硬體優勢，走向全球市場。