影／經部技術司2026智慧機器人展 秀16項吸睛創新技術

經濟經濟部產業技術司今（19）日於2026台灣智慧自動化與機器人展（TAIROS）揭幕「機器人科技研發主題館」，展示16項智慧機器人創新技術。其中，首度亮相的AI仿生「靈巧手掌」，突破傳統低自由度手爪限制，以模組化設計彈性擴充至5指20個自由度，結合AI訓練，可執行電子組裝、醫材整理等精密作業；「四足機器人」整合AI自主控制與國產關鍵零組件，攜手仁寶（2324）、英業達（2356）、所羅門（2359）等業者打造國產研發平台，加速消防救災、工安巡檢等應用落地，提升關鍵技術自主能力與國產化比例。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，人工智慧正快速改變全球產業競爭版圖，機器人更是AI落地應用的重要載體。政府積極推動AI新十大建設，結合臺灣半導體、資通訊、精密機械及AI軟體等優勢，推動臺灣從關鍵零組件供應者，邁向智慧機器人整體解決方案提供者。技術司延續智慧機械2.0的研發成果，布局智慧機器人與AI系統等關鍵技術，強化國產技術與跨域整合能量，累計取得國內外專利近85件、技術移轉及產業服務近350件，帶動企業投資及衍生產值近135億元，加速智慧機器人技術落地與產業發展。

技術司表示，今年「機器人科技研發主題館」以AI仿生機器人、服務型機器人及工業型機器人三大主題，完整呈現臺灣智慧機器人研發歷程與重要階段成果，展現政府攜手法人與產業推動智慧機器人自主化、產業化及跨域應用的具體成效。今年主題館結合工研院、精機中心、金屬中心展示16項智慧機器人創新技術，其中6項亮點技術如下：

AI靈巧手掌 高自由度精密操作

因應少量多樣製造與精密組裝需求，工研院自主研發「AI靈巧手掌」，具備 IP67 防水、防塵的模組化手指設計，可依不同任務需求彈性建構配置，例如三指模組，或擴充至具備五指20自由度的仿生靈巧手，模擬人手完成高自由度、擬人化的精密操作。可依不同需求快速更換，並透過AI持續學習提升操作成功率，未來可廣泛應用於電子組裝、醫療器械整理、醫材修整及精密裝配等高精度作業。

四足機器人打造開放共享發展平台為加速國產智慧機器人發展，工研院建構「四足機器人研發平台」建立從動力與感測模組、本體節能機構、自主平衡運動控制、自主導航智慧決策等軟硬體之自主技術，打造開放、共享、合作的發展生態系，攜手仁寶、英業達、所羅門等夥伴共同投入研發，逐步提升關鍵技術自主能力與國產化比例，未來將應用於消防救災、地下管線巡檢及公共安全等場域，並帶動國內智慧機器人供應鏈發展。

雙臂協作搬運機器人 生成式AI提升產線自主性

面對製造業缺工及少量多樣生產趨勢，精機中心開發「雙臂協作搬運機器人」整合視覺模組與動態路徑生成技術，當系統獲得物件座標後，透過路徑生成技術自主規劃手臂末端軸至物件的軌跡路徑，可大幅縮短手臂教點的時間。導入於半導體及金屬加工產線，預估可降低產線搬運能力，使人力可轉做具高價值工作，提升廠內整體運作效率約35%。

智慧餐桌清理機器人 快速學習提升服務效率

面對餐飲服務業缺工及高流動率挑戰，工研院「智慧餐桌清理機器人」透過少量示範即可利用AI自動學習並規劃最佳動作路徑，在複雜環境中完成廚餘清理及餐具收拾等工作，大幅縮短導入時間。後續將與凌群電腦（2453）合作，可提升40%服務效率、降低60%人力成本，協助業者提升營運效率與服務品質。

清消機器人 自主導航智慧清消

因應醫療照護人力短缺及院內感染控制需求，工研院「清消機器人」結合AI語音互動與自主導航，可自行巡航執行環境清消並自動返回充電，即時呈現清消成果，實現全程無人化作業。目前已與長聯科技合作，預估可降低20%人力成本、40%院內感染率，達99.9%穩定抑菌率，並提升62%病房整理效率。

醫護協作機器人 智慧協作減輕照護負擔

突破傳統病患翻身高度仰賴照護人力、易造成職業傷害的限制，金屬中心開發「醫護協作機器人」，整合AI視覺辨識、3D感測及智慧協作控制技術，可即時辨識病患姿態並安全協助完成翻身，降低照護人員身體負荷，提升照護安全與品質。未來可應用於醫院、護理之家及長照機構等場域，協助因應高齡化社會帶來的照護人力需求，推動智慧醫療與智慧照護應用。