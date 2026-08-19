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Starship 試射進展加速？台廠太空 AI 商機浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

SpaceX及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於日前SpaceX電話會議表示，SpaceX與xAI將以NVIDIA GPU作為主要AI運算平台，並規劃自2027年起將Vera Rubin系統部署至低軌道衛星，打造Starmind AI太空資料中心。

值得注意的是，法人分析，Starship Flight 13試射表現優於預期，熱盾問題已獲解決，目前尚未看到阻礙全面、快速重複使用的技術瓶頸。Flight 14預計於月底進行，並將首次部署營運用Starlink V3衛星。

若試射順利，有望為Starlink V3與Starship正式上線注入強心針，並推動Starlink V3量產進程，帶動太空衛星供應鏈，包括昇達科（3491）、華通（2313）等廠商相關訂單成長。

另外，法人補充，AI衛星及太空資料中心的發展，關鍵仍在Starship火箭試射進度，其中火箭重複使用率及發射成本下降速度，將直接影響太空AI基礎建設的落地進程。考量SpaceX過去在衛星及火箭技術上的創新與進展，SpaceX有望率先開啟太空經濟與太空AI基礎設施市場。

太空 SpaceX NVIDIA

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