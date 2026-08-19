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影／廣運在手訂單66.6億元創新高 推升今年營運攀升

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
廣運董事長謝明凱（右）及總經理柯智鈞（左）19日出席2026台灣智慧自動化與機器人展。記者李珣瑛/攝影
廣運董事長謝明凱（右）及總經理柯智鈞（左）19日出席2026台灣智慧自動化與機器人展。記者李珣瑛/攝影

廣運（6125）總經理柯智鈞今（19）日表示，受惠於半導體產業及智慧製造需求大爆發，廣運截至今年6月底累計新接已訂未交的在手訂單金額達66.6億元，創歷史新高。展望2026年，可望推升管運再創新高。

廣運參加「2026台灣智慧自動化與機器人展」秀出五大智慧應用，以AI數位孿生串聯智慧物流、半導體、智慧鐵道與機器人。

廣運機械今年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心，聚焦「智慧製造與智慧物流、半導體自動化、智慧軌道與公共工程、AI智慧機器人、AI數位孿生與系統整合」五大方向，展現廣運由自動化設備供應商升級為高科技系統整合與智慧化解決方案提供者的成果。

這次展出亦延續廣運2026年4月國產化智慧鐵道專業展成果。該活動吸引近150位國內外軌道產業領導業者、鐵道局、營運單位、系統商及專業人士參訪，展現廣運在國產化軌道設備、車載系統、月台門及數位孿生領域的整合能力。

截至2026年6月，廣運機械在手訂單達66.6億元，半導體物流接單占比由約10%提升至30%；廣運集團上半年累計營收約18.59億元，年增40.41%。近期並取得台鐵1.89億元傾斜式車廂CCTV及旅客資訊系統更新標案，以及生技產業自動化智慧倉儲與周邊物流系統訂單，顯示五大方向正逐步轉化為營運成果。

廣運 半導體 機器人

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