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東擎 iEP-5010G-DCN 榮獲 IEC 62443-4-2 Security Level 3認證

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎iEP-5010G-DCN榮獲IEC 62443-4-2 Security Level 3認證。東擎／提供
東擎iEP-5010G-DCN榮獲IEC 62443-4-2 Security Level 3認證。東擎／提供

東擎（7710）今日宣布，旗下 iEP-5010G-DCN 邊緣控制器已成功取得 IEC 62443-4-2 Security Level 3（SL3） 認證，成為全球首款獲得 SL3 認證的主機裝置（Host Device）工業電腦。此次認證是東擎科技落實「Security by Design（安全設計）」策略的重要里程碑，進一步提升平台部署於任務關鍵型營運技術（OT）環境的安全性與可靠度。

強韌的資安防護對於抵禦日益複雜的網路威脅至關重要，iEP-5010G-DCN 採用以硬體為基礎的安全架構，並整合後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography, PQC）就緒能力，以因應持續演進的資安需求及未來加密技術所面臨的挑戰。此次認證再次彰顯東擎科技致力於打造可信賴且具資安韌性的工業邊緣運算平台，協助企業強化關鍵 OT 環境的安全防護與營運韌性。

隨著針對工業基礎設施的網路威脅持續升溫，任務關鍵型 OT 環境對資安韌性的要求也日益提高。取得IEC 62443-4-2 SL3 認證，證明 iEP-5010G-DCN 具備先進的資安防護能力，可協助降低多種進階網路攻擊情境所帶來的風險，包括未經授權存取、韌體竄改、憑證竊取，以及系統完整性遭受破壞等。

iEP-5010G-DCN 整合 TPM 2.0、FIDO2 身分驗證、BIOS 與 Secure Boot 防護，以及防拆偵測機制，並搭載由領先硬體安全模組供應商匯智安全科技提供，具備後量子密碼學就緒能力的硬體信任根，支援 NIST FIPS 203/204 標準。

加密金鑰則安全隔離於專用硬體安全模組（Hardware Security Module, HSM）中，以降低未經授權存取與擷取的風險。透過多層次的硬體與軟體資安防護機制，iEP-5010G-DCN 不僅協助企業強化現階段的資安韌性，更為未來邁向後量子時代做好準備。

平台 主機 控制器

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