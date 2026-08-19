東擎 iEP-5010G-DCN 榮獲 IEC 62443-4-2 Security Level 3認證
東擎（7710）今日宣布，旗下 iEP-5010G-DCN 邊緣控制器已成功取得 IEC 62443-4-2 Security Level 3（SL3） 認證，成為全球首款獲得 SL3 認證的主機裝置（Host Device）工業電腦。此次認證是東擎科技落實「Security by Design（安全設計）」策略的重要里程碑，進一步提升平台部署於任務關鍵型營運技術（OT）環境的安全性與可靠度。
強韌的資安防護對於抵禦日益複雜的網路威脅至關重要，iEP-5010G-DCN 採用以硬體為基礎的安全架構，並整合後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography, PQC）就緒能力，以因應持續演進的資安需求及未來加密技術所面臨的挑戰。此次認證再次彰顯東擎科技致力於打造可信賴且具資安韌性的工業邊緣運算平台，協助企業強化關鍵 OT 環境的安全防護與營運韌性。
隨著針對工業基礎設施的網路威脅持續升溫，任務關鍵型 OT 環境對資安韌性的要求也日益提高。取得IEC 62443-4-2 SL3 認證，證明 iEP-5010G-DCN 具備先進的資安防護能力，可協助降低多種進階網路攻擊情境所帶來的風險，包括未經授權存取、韌體竄改、憑證竊取，以及系統完整性遭受破壞等。
iEP-5010G-DCN 整合 TPM 2.0、FIDO2 身分驗證、BIOS 與 Secure Boot 防護，以及防拆偵測機制，並搭載由領先硬體安全模組供應商匯智安全科技提供，具備後量子密碼學就緒能力的硬體信任根，支援 NIST FIPS 203/204 標準。
加密金鑰則安全隔離於專用硬體安全模組（Hardware Security Module, HSM）中，以降低未經授權存取與擷取的風險。透過多層次的硬體與軟體資安防護機制，iEP-5010G-DCN 不僅協助企業強化現階段的資安韌性，更為未來邁向後量子時代做好準備。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。