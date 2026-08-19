車美仕獲國家品質獎 AI 讓汽車變身智慧移動夥伴

和泰（2207）集團旗下汽車零組件業者車美仕再傳捷報，憑藉長期深耕服務品質、顧客體驗及卓越經營成果，榮獲第28屆國家品質獎「服務品質典範獎」。面對AI技術快速發展及智慧移動浪潮，車美仕也將加速AI智能聯網布局，從傳統汽車用品供應商進一步轉型為智慧移動解決方案提供者，搶攻智慧車生活新時代商機。

國家品質獎是台灣品質管理與卓越經營的重要最高榮譽之一，評選涵蓋領導治理、策略規劃、顧客與利害關係人關係、人才發展、流程與營運管理、創新與數位化應用，以及整體經營績效等面向。此次獲得「服務品質典範獎」，不僅肯定車美仕在營運績效及品質管理上的表現，也凸顯其在服務創新、組織治理及長期競爭力上的成果。

車美仕總經理劉傳宏表示，生成式AI快速發展，人工智慧正從辦公室應用延伸至日常移動場景，加速改變人與車之間的互動模式。過去車載系統主要聚焦資訊顯示及娛樂功能，如今新世代AI智能車載系統逐步升級為「智慧移動助理」，讓車輛不只是交通工具，更能理解使用者需求、主動提供協助並即時互動，重新定義駕駛體驗。

劉傳宏指指出，公司長期以顧客需求為核心，透過標準化作業流程（SOP）及嚴謹的流程管理機制，確保產品品質與服務水準的一致性；同時持續投入人才培育及專業能力養成，強化前線與後勤團隊的服務能力，讓顧客在產品、安裝、售後等各個接觸環節，都能感受到專業、安心與信賴。

在產品與技術發展方面，車美仕近年持續強化自主研發能力，從消費者實際用車情境出發，結合車輛技術趨勢及原廠規範，投入產品設計、功能驗證與品質測試，兼顧安全性、實用性及耐久性。

此外，公司透過跨部門協作及國際資源整合，結合在地市場需求，開發兼具安全標準與美學設計的汽車用品，並積極導入數位工具與系統，串聯產品資訊、服務流程及顧客互動平台，提升營運效率與服務透明度。

因應AI及智慧移動生態快速升級，車美仕也加速啟動數位轉型。公司去年在台灣推出新一代「智能聯網商品」，積極切入車用AI應用場景，結合AI語音辨識、雲端數據分析及車聯網技術，發展智慧駕駛輔助、OTA軟體更新及個人化服務等功能，讓汽車從傳統交通工具進一步轉型為智慧移動載體。

劉傳宏指出，AI時代來臨後，車美仕的角色已不再只是汽車用品供應商，而是朝「智慧移動解決方案商」轉型。未來將持續深化與國際技術夥伴合作，擴大AI及車聯網應用場景。

展望未來幾年，車美仕將以「智能化、數據化、平台化」為核心發展策略，持續推動產品創新及服務升級，同時拓展海外市場，加速國際化布局，從汽車用品延伸至智慧車生活，掌握AI驅動下的新一波移動產業商機。