SEMICON Taiwan 2026 將登場 ASML 將分享技術藍圖

SEMICON Taiwan 2026 即將登場，ASML 高數值孔徑極紫外光微影設備（High NA EUV）產品管理資深副總裁 Greet Storms 將於 8 月 31 日（一）13:25 – 14:00 於 IC Forum 中以「High NA EUV Capabilities for HighVolume Manufacturing」為題演講。

ASML預告，本次演講將聚焦 High NA EUV 支援高量產製造（HVM）的能力，說明 0.33 NA 邁向 0.55 NA所帶來的關鍵客戶價值及製程效益，並分享平台在成像能力、技術成熟度、邏輯晶片與 DARM技術節點驗證上的最新進展，並介紹下一世代系統技術藍圖。