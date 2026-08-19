駐菲代表處：移工簽證限量 暫時措施

外交部限縮發給菲律賓移工的簽證，已經衝擊科技廠的量能。外交部及駐菲律賓代表處說明，是因雨停班和領務組搬遷，分別暫停收發件，一度每日收件達四五○件，超過領務組所能負荷，因此駐菲代表處十四日請仲介酌調降每日移工簽證送件數。

根據駐菲代表處公告，每日申請上限訂為二五○件，新制十七日上路。

駐菲代表處強調，這是暫時性措施，未來會恢復到不限量，並協調菲國仲介平均分配每日遞件數量，避免處理塞車。

根據駐菲代表處日前公告，八月十日馬尼拉因雨災停班，十一日領務組搬家暫停領務服務一日。駐菲代表處說明，十二日起，菲國仲介移工簽證因積案過多、遞件過於集中，連日遞件數量遽增至每日約三五○件至四五○件，遠超出領務組既有人力及設備量能，所以十四日暫時請仲介酌調降每日移工簽證送件數，以避免申請人久候及人潮擁塞，引發大樓其他租戶的不便及抗議。

據了解，駐菲代表處暫時限制每家仲介每日遞件數上限為卅件，即每家僅申請卅人。

外交部表示，本案調降送件數是暫時性因應措施，駐菲代表處未來將維持以往不限量的方式，並協調菲國仲介平均分配每日遞件數量，避免暴增暴減或超過該處量能情形；駐菲代表處也將持續評估申請人需求及該處量能。