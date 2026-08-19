調度吃緊 菲移工限簽 衝擊科技廠人力

外交部駐菲代表處十七日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天二五○件，讓近期因ＡＩ急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，公司人力調查大亂，近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

封測業是僱用菲籍移工相當大宗的半導體產業，申請導入廠商包括日月光、矽品精密、力成、京元電、矽格和欣銓等；印刷電路板業以及鴻海、廣達、緯創、和碩、英業達等電子大廠也是菲籍移工引進大戶。

業者表示，台灣電子業躬逢ＡＩ訂單大爆發，包括封裝業、ＰＣＢ業和ＡＩ伺服器組裝廠，下半年業績可期，因此持續擴增產能，而菲籍移工更是封測業四班兩輪制輪值晚班主力，面對菲籍移工簽證申請卡關，人力調度大亂。

勞動部統計，截至今年四月底，在台菲律賓籍移工已達十八點一三萬人，占全台約八十八萬名移工逾兩成，且與印尼移工大量投入家庭看護不同，菲籍移工高度集中製造業，已成為台灣科技製造供應鏈的重要基層人力，估計有九成的菲籍移工投入電子產業。

業者表示，菲籍移工受到台灣製造業青睞，主因具備一定英文溝通能力，不少人具有高中、專科甚至大學教育背景，對自動化設備操作、電子製造與技術訓練的適應度較高。因此從桃園、新竹、苗栗到中部科技產業聚落，電子、半導體、封測、ＰＣＢ、機械與金屬加工等產業，都成為菲籍移工主要工作場域。

值得注意的是，隨著ＡＩ帶動半導體、先進封裝、ＡＩ伺服器及相關供應鏈持續擴產，台灣面臨的人力問題已不只是「搶工程師」，第一線製造、設備操作、物流、廠務甚至建廠工程人力，同樣日益吃緊。二○二四年底菲籍移工約十六點○六萬人，今年四月底已增至十八點一三萬人，不到一年半增加超過兩萬人，反映產業對外籍人力需求仍在上升。

業者透露，由於不少電子業宣布擴大資本支出，每家提出每年新增菲籍移工數也多以數千人起跳，近期菲籍移工申請案件卡關，將讓缺工問題益形嚴重，需要政府妥善因應。尤其鄰近國家也紛紛大舉擴大ＡＩ基礎建設，日本、南韓、新加坡甚至馬來西亞也都在搶人，積極擴大吸收東南亞勞動力，菲國勞工赴海外工作的選擇增加，台灣面對已不只是少子化危機，更得要面對跨國搶人大戰。如何從「引進移工」進一步走向改善待遇、降低仲介成本及建立技術移工長期留台制度，將成為下一階段台灣製造業能否支撐ＡＩ擴張的重要課題。