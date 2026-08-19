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菲移工簽證限縮科技業慌！AI急單暴衝 業者憂影響交貨時程

經濟日報／ 記者簡永祥張文馨／台北報導
外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。圖為菲國移工抵達桃機情形。記者黃仲明／攝影
外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。圖為菲國移工抵達桃機情形。記者黃仲明／攝影

外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。

一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，導致公司人力調度大亂，由於近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

對此，外交部及駐菲代表處昨（18）日說，近期因下雨停班和領務組搬遷，分別暫停收發件，駐菲代表處強調，這是暫時性措施，未來會恢復到不限量，並且協調菲國仲介平均分配每日遞件數量，避免發生處理塞車問題。

封測業是雇用菲籍移工相當大宗的半導體產業，申請導入廠商包括日月光、矽品精密、力成、京元電、矽格和欣銓等。

印刷電路板業以及鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、英業達（2356）等電子大廠也是菲籍移工引進大戶。

業者說，台灣電子業躬逢AI訂單大爆發，包括封裝業、PCB業和AI伺服器組裝廠，下半年業績可期，因此持續擴增產能，而菲籍移工更是封測業四班兩輪制輪值晚班主力，面對菲籍移工簽證申請卡關，人力調度大亂。

勞動部統計，截至今年4月底，在台菲律賓籍移工已達18.13萬人，占全台約88萬名移工逾兩成，且與印尼移工大量投入家庭看護不同，菲籍移工高度集中製造業，已成為台灣科技製造供應鏈的重要基層人力，估計有九成的菲籍移工投入電子產業。

業者表示，菲籍移工受到台灣製造業青睞，主因具備一定英文溝通能力，不少人具有高中、專科甚至大學教育背景，對自動化設備操作、電子製造與技術訓練的適應度較高。

因此從桃園、新竹、苗栗到中部科技產業聚落，電子、半導體、封測、PCB、機械與金屬加工等產業，都成為菲籍移工主要工作場域。

值得注意的是，隨著AI帶動半導體、先進封裝、AI伺服器及相關供應鏈持續擴產，台灣面臨的人力問題已不只是「搶工程師」，第一線製造、設備操作、物流、廠務甚至建廠工程人力，同樣日益吃緊。2024年底菲籍移工約16.06萬人，今年4月底已增至18.13萬人，不到一年半增加超過兩萬人，反映產業對外籍人力需求仍在上升。

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