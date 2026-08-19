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輝達合作夥伴 秀自動化成果

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台北國際自動化工業大展今日登場，輝達於昨（18）日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩（4938）、研華（2395）、廣運（6125）、所羅門（2359）、達明機器人（4585）、工研院等10多家夥伴將於自動化展上，展示實體AI與智慧自動化成果。

輝達表示，在自動化展中，其生態系合作夥伴將展示輝達全端技術如何賦能各類實體AI應用，技術也轉化為可落實的真實世界工程工作流程。

輝達提到，和碩運用輝達Omniverse函式庫打造高擬真數位孿生，將生產線狀態與虛擬環境即時同步；研華將展示以輝達Omniverse為基礎的AI驅動智慧製造，以及採用MGX與RTX PRO 6000 Blackwell GPU的工業級GPU伺服器智慧營運解決方案；廣運則運用Omniverse 與Isaac Sim，展示軌道運輸及半導體智慧工廠的數位孿生應用。

所羅門展示具備先進遠距感知能力的人形機器人與自主移動機器人，整合輝達Isaac GR00T 1.7開放式機器人基礎模型、Cosmos與NemoClaw，並以Jetson AGX Thor為運算平台；達明機器人展示由輝達Jetson Thor驅動的TM Xplore I，用於像是倉儲物料搬運等高度仰賴AI運算的應用。另外，透過輝達Isaac ROS Nvblox與cuMotion，台達機器人能即時建立3D地圖並進行動態避障，也運用AI強化工廠規模的數位孿生。

輝達 和碩 廣運

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