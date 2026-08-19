聽新聞
0:00 / 0:00

輝達金援OpenAI 廣達、緯創等營運可望逐年攻高

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
輝達將提供OpenAI最高1,050億美元財務支持，助其在俄亥俄州興建超大型資料中心，並投資15億美元到軟銀旗下能源公司SB Energy。路透
輝達將提供OpenAI最高1,050億美元財務支持，助其在俄亥俄州興建超大型資料中心，並投資15億美元到軟銀旗下能源公司SB Energy。路透

輝達將提供OpenAI最高1,050億美元財務支持，助其在俄亥俄州興建超大型資料中心，並投資15億美元到軟銀旗下能源公司SB Energy。輝達再為AI基礎設施大手筆提供擔保，儘管金額已遠低於最初規劃，各界仍關切這對其資產負債表帶來的風險。

這項安排可望為輝達帶來數千億美元晶片訂單，讓台灣供應鏈包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等系統大廠持續受惠AI商機，今、明年營運逐年攻高。OpenAI伺服器供應鏈包含鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）等相關供應鏈，鴻海早在去年就與OpenAI共同宣布雙邊合作，鴻海旗下富士康與OpenAI共同打造AI資料中心的機櫃設計，強化在美國的AI伺服器製造產業鏈。

OpenAI也透過甲骨文採購AI伺服器及AI算力，甲骨文AI伺服器採購對象除了鴻海，同時包含廣達、神達（3706）、緯創及緯穎等代工大廠。

這座名為PORTS-Pike科技園區的資料中心位於俄亥俄州派克郡，OpenAI已簽約取得最多約8 GW運算能力，首批800 MW預定2028年啟用。輝達為第一階段4.25 GW提供最高1,050億美元支持，相關承諾預定2028至2030年間分階段生效，期限長達20年。輝達也可選擇為第二階段3.75 GW提供更多支持。

華爾街日報上周報導，輝達為整項投資提供的擔保降至不到1,200億美元，低於先前討論的2,500億美元，主要是回應投資人對財務曝險的疑慮。

輝達執行長黃仁勳強調，支持只限於部分租賃及電力款項，以及特定的剩餘價值承諾，不涵蓋園區全部成本，也不為OpenAI所有租賃義務擔保。OpenAI則表示，只有在運算能力可以租用後，才會開始支付租金。

這座園區將由軟銀的能源子公司SB Energy興建、持有及營運，再以20年租約出租給OpenAI。這座園區若按規劃完工，規模在全球數一數二，也是軟銀創辦人孫正義及川普政府力推的重要投資案。

輝達估計，園區每一代AI系統可能使用約150萬顆圖形處理器（GPU），帶來1,500億至2,000億美元營收；20年間還可歷經多次設備升級。

OpenAI目前及規劃中的採購承諾，約相當於12 GW輝達運算能力，未來可能擴大至16 GW，至2030年可為輝達帶來約6,000億美元營收。

這項安排也使市場更加關注AI產業的循環式融資風險，也就是供應商投資客戶，客戶再用這筆資金採購供應商產品。黃仁勳強調，輝達和OpenAI的協議並非循環式融資；輝達是在確認客戶需求後確保關鍵資源，藉此建立長期生產能力。

輝達 OpenAI 緯創

延伸閱讀

輝達傳注資軟銀能源業務

輝達投資SB能源15億美元 布局OpenAI資料中心

AI巨擘「隱藏帳單」飆3兆美元 恐成新風險

輝達點火 開啟AI矽光時代

相關新聞

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單爆滿，外傳先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾旗下馬來西亞廠，以部分產能協力支援，服務共同大客戶，打破過往生態系慣例。除了有利台積電前段先進製程出貨，法人也看好，與兩大業者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

調度吃緊…菲移工限簽 衝擊科技廠人力

外交部駐菲代表處十七日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天二五○件，讓近期因ＡＩ急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，公司人力調查大亂，近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

鴻海昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海據點超多 不怕地緣風險

全球布局與區域製造早已是趨勢，鴻海目前在全球24個國家地區，擁有超過240個生產據點，是這一波地緣政治風險下的最大贏家。尤其AI伺服器與智慧手機，在美國川普政府強烈要求下，客戶近年均要求增加非中國大陸產能，這一波區域製造風潮帶動，讓鴻海在兩大產品的市占率不斷攀升。

輝達金援OpenAI 廣達、緯創等營運可望逐年攻高

輝達將提供OpenAI最高1,050億美元財務支持，助其在俄亥俄州興建超大型資料中心，並投資15億美元到軟銀旗下能源公司SB Energy。輝達再為AI基礎設施大手筆提供擔保，儘管金額已遠低於最初規劃，各界仍關切這對其資產負債表帶來的風險。

輝達合作夥伴 秀自動化成果

台北國際自動化工業大展今日登場，輝達於昨（18）日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩、研華、廣運、所羅門、達明機器人、工研院等10多家夥伴將於自動化展上，展示實體AI與智慧自動化成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。