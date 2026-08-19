輝達金援OpenAI 廣達、緯創等營運可望逐年攻高

輝達將提供OpenAI最高1,050億美元財務支持，助其在俄亥俄州興建超大型資料中心，並投資15億美元到軟銀旗下能源公司SB Energy。輝達再為AI基礎設施大手筆提供擔保，儘管金額已遠低於最初規劃，各界仍關切這對其資產負債表帶來的風險。

這項安排可望為輝達帶來數千億美元晶片訂單，讓台灣供應鏈包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等系統大廠持續受惠AI商機，今、明年營運逐年攻高。OpenAI伺服器供應鏈包含鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）等相關供應鏈，鴻海早在去年就與OpenAI共同宣布雙邊合作，鴻海旗下富士康與OpenAI共同打造AI資料中心的機櫃設計，強化在美國的AI伺服器製造產業鏈。

OpenAI也透過甲骨文採購AI伺服器及AI算力，甲骨文AI伺服器採購對象除了鴻海，同時包含廣達、神達（3706）、緯創及緯穎等代工大廠。

這座名為PORTS-Pike科技園區的資料中心位於俄亥俄州派克郡，OpenAI已簽約取得最多約8 GW運算能力，首批800 MW預定2028年啟用。輝達為第一階段4.25 GW提供最高1,050億美元支持，相關承諾預定2028至2030年間分階段生效，期限長達20年。輝達也可選擇為第二階段3.75 GW提供更多支持。

華爾街日報上周報導，輝達為整項投資提供的擔保降至不到1,200億美元，低於先前討論的2,500億美元，主要是回應投資人對財務曝險的疑慮。

輝達執行長黃仁勳強調，支持只限於部分租賃及電力款項，以及特定的剩餘價值承諾，不涵蓋園區全部成本，也不為OpenAI所有租賃義務擔保。OpenAI則表示，只有在運算能力可以租用後，才會開始支付租金。

這座園區將由軟銀的能源子公司SB Energy興建、持有及營運，再以20年租約出租給OpenAI。這座園區若按規劃完工，規模在全球數一數二，也是軟銀創辦人孫正義及川普政府力推的重要投資案。

輝達估計，園區每一代AI系統可能使用約150萬顆圖形處理器（GPU），帶來1,500億至2,000億美元營收；20年間還可歷經多次設備升級。

OpenAI目前及規劃中的採購承諾，約相當於12 GW輝達運算能力，未來可能擴大至16 GW，至2030年可為輝達帶來約6,000億美元營收。

這項安排也使市場更加關注AI產業的循環式融資風險，也就是供應商投資客戶，客戶再用這筆資金採購供應商產品。黃仁勳強調，輝達和OpenAI的協議並非循環式融資；輝達是在確認客戶需求後確保關鍵資源，藉此建立長期生產能力。