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鴻海據點超多 不怕地緣風險
全球布局與區域製造早已是趨勢，鴻海（2317）目前在全球24個國家地區，擁有超過240個生產據點，是這一波地緣政治風險下的最大贏家。尤其AI伺服器與智慧手機，在美國川普政府強烈要求下，客戶近年均要求增加非中國大陸產能，這一波區域製造風潮帶動，讓鴻海在兩大產品的市占率不斷攀升。
目前蘋果銷往美國市場的iPhone在印度製造，Google除了考慮在越南生產手機之外，之前也傳出印度生產的選項。除了手機之外，銷往美國的AI伺服器是一定要在中國大陸以外的地區生產。美國是AI伺服器最大市場，台灣代工廠在美國，全部都有設立生產線，在美國本地生產最能配合市場與政府要求。
鴻海董事長劉揚偉之前就指出，AI應用不斷擴大，帶動主權AI開始興起，各國對於AI資料中心與伺服器，都強調要在地化與主權控制，相關供應鏈也要在地化，這不僅是在美國市場，歐洲與日本等市場，也開始掀起主權AI在地化風潮。
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