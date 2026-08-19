聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海18日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能。 路透
鴻海18日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能。 路透

鴻海（2317）昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海昨日代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd公告，取得FuKang Technology Company Limited股權，交易金額為3.584億美元，取得股權目的是長期投資。FuKang Technology Company Limited是鴻海重要的越南子公司。

輝達（NVIDIA）已經透過官方社群帳號宣布，以CPO技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，AI資料中心邁入「矽光時代」。外界推測，鴻海身為輝達CPO全光交換器製造商，也要擴增CPO相關產能，以迎合輝達需求。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，過去外界較少把鴻海和CPO連在一起，但鴻海今年會開始出貨CPO交換器，「會達到1萬台的水準，明年出貨量會成數倍成長。」

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，在高速網路產品出貨持續推進，800G以上交換機全年營收可望倍增，CPO全光交換機也將按計畫於第3季量產出貨。

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟之前說，已正式轉型為AI企業，「CPO元年正式啟動」，隨著AI基礎設施升級與高階互連需求擴大，未來成長動能可望持續放大。AI已成為帶動工業富聯成長的核心引擎，AI伺服器營收年增超過三倍，800G以上交換機更大幅成長達13倍。CPO交換機在2026是量產元年，出貨規模將達萬台等級。

另外，鴻海昨天也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告取得工業富聯（FII） AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 股權，交易金額4.6億墨西哥披索。墨西哥是AI伺服器生產重鎮，鴻海此舉被視為擴增AI伺服器產能。鴻海並代子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.公告取得位在墨西哥埃爾薩爾托（NUEVO PERIFERICO ORIENTE S/N. OFICIAL, FRACCION 8, EL SALTO, JALISCO, MEXICO.）的土地，交易金額3.82億墨西哥披索（約新台幣7.15億元）。

鴻海 CPO 越南 墨西哥 輝達

延伸閱讀

鴻海增資越南子公司3.584億美元 外界推測為擴增CPO產能

AI矽光時代 鴻海光通訊出貨將爆發

鴻海一條龍解決方案 最大優勢

輝達高喊「矽光時代」來了 上詮、訊芯是幕後兩大贏家

相關新聞

調度吃緊…菲移工限簽 衝擊科技廠人力

外交部駐菲代表處十七日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天二五○件，讓近期因ＡＩ急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，公司人力調查大亂，近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單爆滿，外傳先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾旗下馬來西亞廠，以部分產能協力支援，服務共同大客戶，打破過往生態系慣例。除了有利台積電前段先進製程出貨，法人也看好，與兩大業者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

鴻海昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海據點超多 不怕地緣風險

全球布局與區域製造早已是趨勢，鴻海目前在全球24個國家地區，擁有超過240個生產據點，是這一波地緣政治風險下的最大贏家。尤其AI伺服器與智慧手機，在美國川普政府強烈要求下，客戶近年均要求增加非中國大陸產能，這一波區域製造風潮帶動，讓鴻海在兩大產品的市占率不斷攀升。

輝達合作夥伴 秀自動化成果

台北國際自動化工業大展今日登場，輝達於昨（18）日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩、研華、廣運、所羅門、達明機器人、工研院等10多家夥伴將於自動化展上，展示實體AI與智慧自動化成果。

菲移工簽證限縮科技業慌！AI急單暴衝 業者憂影響交貨時程

外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。