鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

鴻海（2317）昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海昨日代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd公告，取得FuKang Technology Company Limited股權，交易金額為3.584億美元，取得股權目的是長期投資。FuKang Technology Company Limited是鴻海重要的越南子公司。

輝達（NVIDIA）已經透過官方社群帳號宣布，以CPO技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，AI資料中心邁入「矽光時代」。外界推測，鴻海身為輝達CPO全光交換器製造商，也要擴增CPO相關產能，以迎合輝達需求。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，過去外界較少把鴻海和CPO連在一起，但鴻海今年會開始出貨CPO交換器，「會達到1萬台的水準，明年出貨量會成數倍成長。」

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，在高速網路產品出貨持續推進，800G以上交換機全年營收可望倍增，CPO全光交換機也將按計畫於第3季量產出貨。

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟之前說，已正式轉型為AI企業，「CPO元年正式啟動」，隨著AI基礎設施升級與高階互連需求擴大，未來成長動能可望持續放大。AI已成為帶動工業富聯成長的核心引擎，AI伺服器營收年增超過三倍，800G以上交換機更大幅成長達13倍。CPO交換機在2026是量產元年，出貨規模將達萬台等級。

另外，鴻海昨天也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告取得工業富聯（FII） AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 股權，交易金額4.6億墨西哥披索。墨西哥是AI伺服器生產重鎮，鴻海此舉被視為擴增AI伺服器產能。鴻海並代子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.公告取得位在墨西哥埃爾薩爾托（NUEVO PERIFERICO ORIENTE S/N. OFICIAL, FRACCION 8, EL SALTO, JALISCO, MEXICO.）的土地，交易金額3.82億墨西哥披索（約新台幣7.15億元）。