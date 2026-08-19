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群創非顯示器領域 穩健成長
群創（3481）董事長洪進揚昨（18）日表示，朝輕資產與擴大高毛利業務方向前進，獲利交出更好的成績單。群創也因持續推動雙軌轉型，毛利較高的非顯示器及商用顯示器領域群在2026上半年營收占比已達55%。
受益於產品組合優化及非顯示器領域的穩健成長，群創今年第2季稅後純益45.32億元，季增178%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益為0.57元，更較第1季0.2元大幅成長。
洪進揚表示，顯示器市場需求面臨零組件成本上漲挑戰，但群創以嚴格的成本管控與差異化戰略，維持穩定的營運表現。截至6月底財務狀況穩健，現金及短期投資達844億元，每股淨值為28.17元。
洪進揚看面板市況，顯示器領域群受到零組件成本上漲，市場需求疲弱；非顯示器領域群維持穩健成長。
群創在強化ROE（股東權益報酬率）的關鍵策略，主要是三年內提升高毛利業務的營收貢獻，包括商用顯示器多元化、優化消費性顯示器的產品組合、提升非顯示器領域群營收占比。並持續精實維運成本，落實資本支出管控。
展望明年，洪進揚表示，以面板來看，NB預估相對保守；但TV可望穩定成長，不管是量，價格成本控制亦得宜；商用顯示器的工控應用也有不錯成績，可望持續成長。子公司CARUX將以合併先鋒Pioneer，磨合更順利後，再推展進入資本市場計畫。
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