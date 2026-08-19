聽新聞
0:00 / 0:00

群創非顯示器領域 穩健成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）董事長洪進揚昨（18）日表示，朝輕資產與擴大高毛利業務方向前進，獲利交出更好的成績單。群創也因持續推動雙軌轉型，毛利較高的非顯示器及商用顯示器領域群在2026上半年營收占比已達55%。

受益於產品組合優化及非顯示器領域的穩健成長，群創今年第2季稅後純益45.32億元，季增178%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益為0.57元，更較第1季0.2元大幅成長。

洪進揚表示，顯示器市場需求面臨零組件成本上漲挑戰，但群創以嚴格的成本管控與差異化戰略，維持穩定的營運表現。截至6月底財務狀況穩健，現金及短期投資達844億元，每股淨值為28.17元。

洪進揚看面板市況，顯示器領域群受到零組件成本上漲，市場需求疲弱；非顯示器領域群維持穩健成長。

群創在強化ROE（股東權益報酬率）的關鍵策略，主要是三年內提升高毛利業務的營收貢獻，包括商用顯示器多元化、優化消費性顯示器的產品組合、提升非顯示器領域群營收占比。並持續精實維運成本，落實資本支出管控。

展望明年，洪進揚表示，以面板來看，NB預估相對保守；但TV可望穩定成長，不管是量，價格成本控制亦得宜；商用顯示器的工控應用也有不錯成績，可望持續成長。子公司CARUX將以合併先鋒Pioneer，磨合更順利後，再推展進入資本市場計畫。

顯示器 群創 營收

延伸閱讀

群創法說會／董座洪進揚：暫時不會再出售廠房 而是以廠內調整為主

微星2026年獲利拚倍增

太醫海外業績傳捷報

先進製程及AI資料中心需求升溫 乾瞻上半年每股純益繳2.96元佳績

相關新聞

調度吃緊…菲移工限簽 衝擊科技廠人力

外交部駐菲代表處十七日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天二五○件，讓近期因ＡＩ急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，公司人力調查大亂，近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單爆滿，外傳先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾旗下馬來西亞廠，以部分產能協力支援，服務共同大客戶，打破過往生態系慣例。除了有利台積電前段先進製程出貨，法人也看好，與兩大業者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

鴻海昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海據點超多 不怕地緣風險

全球布局與區域製造早已是趨勢，鴻海目前在全球24個國家地區，擁有超過240個生產據點，是這一波地緣政治風險下的最大贏家。尤其AI伺服器與智慧手機，在美國川普政府強烈要求下，客戶近年均要求增加非中國大陸產能，這一波區域製造風潮帶動，讓鴻海在兩大產品的市占率不斷攀升。

輝達合作夥伴 秀自動化成果

台北國際自動化工業大展今日登場，輝達於昨（18）日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩、研華、廣運、所羅門、達明機器人、工研院等10多家夥伴將於自動化展上，展示實體AI與智慧自動化成果。

菲移工簽證限縮科技業慌！AI急單暴衝 業者憂影響交貨時程

外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。