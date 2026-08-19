聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁非PC業務助攻營運 董座陳俊聖看好AI、智慧家電主導未來表現

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
宏碁今年第2季獲利繳出疫情後單季新高表現，未來營運動能可望由AI、智慧家電等非PC及顯示器業務主導。路透
宏碁今年第2季獲利繳出疫情後單季新高表現，未來營運動能可望由AI、智慧家電等非PC及顯示器業務主導。路透

宏碁（2353）昨（18）日舉行法說會，今年第2季獲利繳出疫情後單季新高表現。宏碁董事長陳俊聖表示看好後續營運，宏碁未來營運動能可望由AI、智慧家電等非PC及顯示器業務主導。

法人估，即使整體PC市場總量出現兩成以上減幅，宏碁PC下半年業績仍有望與上半年持平。

陳俊聖指出，未來營運表現持續由新事業群主導。法人指出，宏碁旗下目前安圖斯、宏碁智新（7794）、海柏特等新事業體占公司營收動能雖然僅約35%，但獲利表現不錯，推估可能占比高達六到七成左右水準。其中以主攻泛亞太AI伺服器市場的安圖斯未來營運動能最受市場矚目，安圖斯在AI伺服器市場主攻教育、政府等市場，與專攻雲端服務大廠、企業市場的ODM廠做出市場區隔，在東南亞營運穩健成長。

在PC業務部分，近期有零組件漲價、產品也調漲的議題。不過陳俊聖認為，下半年DRAM、SSD等PC記憶體零組件漲價已出現鈍化，預期PC漲價幅度亦將趨緩，觀察PC出貨動能，從研調機構普遍預估全年出貨量將下跌一成以上的預估值來看，下半年可能市場需求量將會下降至少兩成。法人指出，雖然出貨量將持續下滑，由於PC產品單價提升，預期宏碁在PC業務上仍能與上半年大約持平。

在非PC業務上，宏碁先前宣布退出兆基屋管經營層。陳俊聖指出，目前已經沒有董事席次，如先前公告「已經退場」，對於兆基後續營運或決策不便表態。據了解，宏碁持有兆基約17%股權，但兆基未上市，因此在沒有特定人接手情況下，宏碁也無法處分持股。

宏碁已於8月初公告今年第2季營運成果，單季獲利創下疫情後的單季新高表現，主要受惠於多重事業引擎發展策略奏效。單季合併營收為853.03億元、季增17.8%、年增28.2%，毛利率11.4%、季增0.8個百分點，稅後純益21.72億元、季增209.3%，年增100.2%，每股純益0.72元。

累計上半年營收為1,577.26億元、年成長23.3%，平均毛利率11.3%、年增1個百分點，稅後純益28.74億元、年增79.6%，每股純益0.96元，創四年來同期新高。

宏碁 陳俊聖 法人

延伸閱讀

微星2026年獲利拚倍增

雙A攜高通 攻入門筆電

和碩第2季每股純益1.68元

太醫海外業績傳捷報

相關新聞

調度吃緊…菲移工限簽 衝擊科技廠人力

外交部駐菲代表處十七日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天二五○件，讓近期因ＡＩ急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。一家半導體封裝測試廠高層透露，透過仲介公司向駐菲代表處申請菲籍移工案件多數已卡關，公司人力調查大亂，近期國際晶片大廠追加訂單來得又急又猛，在無法及時補充菲籍移工下，擔心將影響交貨時程。

台積電CoWoS爆單！英特爾支援 打破過往生態系慣例

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單爆滿，外傳先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾旗下馬來西亞廠，以部分產能協力支援，服務共同大客戶，打破過往生態系慣例。除了有利台積電前段先進製程出貨，法人也看好，與兩大業者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

鴻海衝CPO 加碼越南114億 墨國伺服器產能同步擴增

鴻海昨（18）日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能；同步公告增資墨西哥子公司4.6億墨西哥披索（約新台幣8.59億元），外界推測主要是擴增AI伺服器產能。

鴻海據點超多 不怕地緣風險

全球布局與區域製造早已是趨勢，鴻海目前在全球24個國家地區，擁有超過240個生產據點，是這一波地緣政治風險下的最大贏家。尤其AI伺服器與智慧手機，在美國川普政府強烈要求下，客戶近年均要求增加非中國大陸產能，這一波區域製造風潮帶動，讓鴻海在兩大產品的市占率不斷攀升。

輝達合作夥伴 秀自動化成果

台北國際自動化工業大展今日登場，輝達於昨（18）日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩、研華、廣運、所羅門、達明機器人、工研院等10多家夥伴將於自動化展上，展示實體AI與智慧自動化成果。

菲移工簽證限縮科技業慌！AI急單暴衝 業者憂影響交貨時程

外交部駐菲代表處17日起限縮菲律賓移工簽證核發數量至每天250件，讓近期因AI急單暴衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。