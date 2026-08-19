宏碁非PC業務助攻營運 董座陳俊聖看好AI、智慧家電主導未來表現

宏碁（2353）昨（18）日舉行法說會，今年第2季獲利繳出疫情後單季新高表現。宏碁董事長陳俊聖表示看好後續營運，宏碁未來營運動能可望由AI、智慧家電等非PC及顯示器業務主導。

法人估，即使整體PC市場總量出現兩成以上減幅，宏碁PC下半年業績仍有望與上半年持平。

陳俊聖指出，未來營運表現持續由新事業群主導。法人指出，宏碁旗下目前安圖斯、宏碁智新（7794）、海柏特等新事業體占公司營收動能雖然僅約35%，但獲利表現不錯，推估可能占比高達六到七成左右水準。其中以主攻泛亞太AI伺服器市場的安圖斯未來營運動能最受市場矚目，安圖斯在AI伺服器市場主攻教育、政府等市場，與專攻雲端服務大廠、企業市場的ODM廠做出市場區隔，在東南亞營運穩健成長。

在PC業務部分，近期有零組件漲價、產品也調漲的議題。不過陳俊聖認為，下半年DRAM、SSD等PC記憶體零組件漲價已出現鈍化，預期PC漲價幅度亦將趨緩，觀察PC出貨動能，從研調機構普遍預估全年出貨量將下跌一成以上的預估值來看，下半年可能市場需求量將會下降至少兩成。法人指出，雖然出貨量將持續下滑，由於PC產品單價提升，預期宏碁在PC業務上仍能與上半年大約持平。

在非PC業務上，宏碁先前宣布退出兆基屋管經營層。陳俊聖指出，目前已經沒有董事席次，如先前公告「已經退場」，對於兆基後續營運或決策不便表態。據了解，宏碁持有兆基約17%股權，但兆基未上市，因此在沒有特定人接手情況下，宏碁也無法處分持股。

宏碁已於8月初公告今年第2季營運成果，單季獲利創下疫情後的單季新高表現，主要受惠於多重事業引擎發展策略奏效。單季合併營收為853.03億元、季增17.8%、年增28.2%，毛利率11.4%、季增0.8個百分點，稅後純益21.72億元、季增209.3%，年增100.2%，每股純益0.72元。

累計上半年營收為1,577.26億元、年成長23.3%，平均毛利率11.3%、年增1個百分點，稅後純益28.74億元、年增79.6%，每股純益0.96元，創四年來同期新高。