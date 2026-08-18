AI讓刀把會「感知」！ 馬森科技攜手中科亮相自動化工業大展

隨著AI與智慧製造快速發展，製造業正從「自動化」邁向「智慧化」，設備除了執行加工，更必須具備感知、分析與即時決策能力。馬森科技今年與中部科學園區共同參與2026國際自動化工業大展，展出最新MachSensing® AI智慧刀把，展示公司如何透過建置AI系統，為工具機建立「數位神經系統」，協助企業提升加工品質、生產效率及設備管理能力。

傳統加工製程中，切削力、振動、刀具磨耗等資訊多半無法即時取得，往往需等到加工完成或產品檢驗後才發現異常，不僅增加報廢的成本，也影響交期與生產效率。

馬森科技AI智慧刀把透過建置AI系統，即時分析切削力、振動等訊號，精準預測刀具磨耗曲線，讓現場人員能在刀具劣化前主動更換。

馬森科技表示，未來將進一步導入AI自適應切削技術，讓系統依據即時感測數據自動調整切削參數，呼應智慧工廠邁向燈塔工廠、工業4.0與工業5.0的發展趨勢。

這項新產品目前已通過多家客戶驗證，應用領域涵蓋消費性3C電子產品、光學加工、汽車零配件少量大樣加工，以及半導體產業零耗材加工等場域。

除了加工端的應用，馬森科技同時也持續投入觸覺感測技術研發，跨足半導體晶圓移載監測系統，此方案預期優於現行以振動或視覺為主的監測技術，能在晶圓發生異常碰撞的瞬間，於0.1秒內觸發急停訊號，大幅降低晶圓的破損率。

馬森科技近期已與國內後段封測廠，以及國內外機械手臂廠展開合作，加速技術驗證與商業化落地。

隨著物理AI(Physical AI)浪潮興起，仿生手(皮膚觸覺)等應用逐漸成為機器人產業關注焦點，馬森科技也積極布局相關技術，並於2024年與學研單位展開為期兩年計畫，研發於金屬結構件表面形成薄膜感測層之技術，使結構件本身即具備感測能力。

馬森科技董事長李宗紘說：「我們希望讓設備不只會『做』，更要會『感知』與『判斷』。從加工刀把到晶圓移載，馬森科技持續將AI與觸覺感測導入製造現場，讓過去仰賴老師傅經驗判斷的環節，逐步轉化為可即時反應的智慧系統，呼應物理AI時代下設備必須具備『感知、分析、決策』能力的產業趨勢。」

2026國際自動化工業大展將於8月19日至22日在台北南港展覽館一、二館登場，匯聚國內外智慧製造相關企業，是台灣年度重要的智慧製造交流平台。馬森科技攤位位於南港展覽館2館一樓，歡迎現場參觀體驗。