鴻海增資越南子公司3.584億美元 外界推測為擴增CPO產能

鴻海（2317）18日公告，增資越南子公司3.584億美元（約新台幣114.75億元），外界推測，主要是擴增矽光子共同封裝光學元件（CPO）產能。

鴻海是代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd公告取得FuKang Technology Company Limited股權，交易金額為3.584億美元，取得股權目的是長期投資。而FuKang Technology Company Limited是鴻海重要的越南子公司。

由於輝達（NVIDIA）已經透過官方社群帳號宣布，以CPO技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」。外界推測，鴻海身為輝達CPO全光交換器製造商，自然要開始擴增CPO相關產能，以迎合輝達需求。

鴻海董事長劉揚偉之前指出，過去外界比較少把鴻海和CPO連結在一起，但其實，鴻海今年就會開始出貨CPO的交換器，「會達到1萬台的水準，那一定是世界第一，明年出貨量會成數倍成長」。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，該公司在高速網路產品出貨持續推進，800G以上交換機全年營收可望倍增，CPO全光交換機也將按計畫於第3季量產出貨。