人均AI排名台灣竟倒退4個名次？黃志芳示警：硬體的巨人、應用的侏儒

台灣人均AI使用強度倒退嚕！由2025年的2.29，降至2.08，同期全球使用占比排名由第19名退至第23名，貿協董事長黃志芳以「硬體的巨人，應用的侏儒」形容台灣的AI現況，他說，台灣在全球AI硬體供應鏈舉足輕重，但實際使用AI的強度卻在亞洲主要市場中落後，而且是四地中唯一往下走的。

外貿協會董事長黃志芳18日出席台灣人工智慧年會，專題演講「AI 創世紀：文明新挑戰」。黃志芳指出，台灣人均AI使用倒退4個名次，但在同一份調查中，新加坡由4.57升到5.81、韓國由3.73升到3.78、日本由1.86升到1.91。黃志芳特別點出新加坡的對照，他說，新加坡的全球使用占比0.62%，低於台灣的0.79%，但人均強度卻是台灣的2.8倍，這個差距與市場規模無關。

企業端同樣落後。黃志芳指出，根據2025中小企業AI運用現況研究調查，國內中小企業AI實際導入率為7.4%，而OECD調查各國中小企業導入率達39%；國內有84.5%的中小企業尚未配置AI人才，未來兩年有擴編計畫的僅有3%。導入障礙的第一名是「尚無明確應用需求」，占63.9%，遠高於導入成本高（25.5%）與人才短缺（21.3%），「卡住台灣中小企業的不是預算或人手，是不知道要拿AI做什麼」。

談到AI取代工作的路徑，黃志芳以數位與實體、結構化與非結構化兩條軸線，說明先後順序。規則明確、輸入輸出固定的數位化流程工作最先被接手；2022年ChatGPT、Claude 等對話式應用進入職場後，數位但非結構化的工作也開始鬆動，「AI 做的量增加，投入的人力減少」。

黃志芳指出，實體而規則明確的智慧製造與工業4.0推動多年，AI讓精度再往上。真正的下一波是走出產線、進入真實環境的Physical AI，他說，那「也是人類目前最後的防線」。企業因此需要重新設計組織與流程，一人公司會開始出現，而在整個過程裡，「人是瓶頸，也是守門員」。

黃志芳引用教宗良十四世於今年5月25日發布的通諭〈在人工智慧時代守護人類位格〉，指AI帶來的是人類學層次的挑戰：權力過度集中於少數公司與國家，共同事實一旦被摧毀，民主也將崩解；而真正的損失不會是薪水，「而是AI進步，人類智能退化」。他提醒與會者，AI創造的每一分價值都伴隨更高的風險，競爭本身就會把系統推向極端。

當人類有能力創造比自己更強大的智能時，是否有足夠的智慧，決定它應該成為什麼？黃志芳說，「我們最大的敵人是自己，不是AI，它只是一面鏡子。」