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創見違反貿易法遭罰156萬元 已繳清罰鍰並著手改善

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組創見（2451）18日公告，因違反《貿易法》第27條之2第1項第1款規定，遭經濟部國際貿易署裁處156萬元罰鍰。創見表示，已在處分書規定期限內繳納罰鍰，並依主管機關意見辦理相關改善事宜。

創見 記憶體模組 貿易法

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