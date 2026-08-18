創見違反貿易法遭罰156萬元 已繳清罰鍰並著手改善

台灣人均AI使用強度倒退嚕！由2025年的2.29，降至2.08，同期全球使用占比排名由第19名退至第23名，貿協董事長黃志芳以「硬體的巨人，應用的侏儒」形容台灣的AI現況，他說，台灣在全球AI硬體供應鏈舉足輕重，但實際使用AI的強度卻在亞洲主要市場中落後，而且是四地中唯一往下走的。

2026-08-18 19:57