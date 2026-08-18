台灣AI應用落後 貿協董座黃志芳：台灣是「硬體的巨人 應用的侏儒」
外貿協會董事長黃志芳18日上午在台灣人工智慧年會擔任專題演講人（Keynote Speaker），以「AI 創世紀：文明新挑戰」為題指出，台灣在全球 AI 硬體供應鏈舉足輕重，實際使用 AI 的強度卻在亞洲主要市場中落後，而且是四地中唯一往下走的。他用「硬體的巨人，應用的侏儒」形容這個處境。
台灣的人均 AI 使用強度由 2.29 降至 2.08（2025年到2026年），同期全球使用占比排名由第 19 名退至第 23 名。同一份調查中，新加坡由 4.57 升到 5.81、韓國由 3.73 升到 3.78、日本由 1.86 升到 1.91。
黃志芳特別點出新加坡的對照：新加坡的全球使用占比 0.62%，低於台灣的 0.79%，人均強度卻是台灣的約 2.8 倍，這個差距與市場規模無關。
企業端同樣落後。國內中小企業 AI 實際導入率為 7.4%（2025中小企業 AI運用現況研究調查），OECD 調查各國中小企業導入率約 39%；有 84.5% 的中小企業尚未配置 AI 人才，未來兩年有擴編計畫者約 3%。
導入障礙的第一名是「尚無明確應用需求」，占 63.9%，遠高於導入成本高（25.5%）與人才短缺（21.3%）。卡住台灣中小企業的不是預算或人手，是不知道要拿 AI 做什麼。
談到AI取代工作的路徑，黃志芳以數位與實體、結構化與非結構化兩條軸線，說明這件事有明確的先後順序。規則明確、輸入輸出固定的數位化流程工作最先被接手；2022年 ChatGPT、Claude 等對話式應用進入職場後，數位但非結構化的工作也開始鬆動，他的形容是「AI 做的量增加，投入的人力減少」。實體而規則明確的智慧製造與工業4.0推動多年，AI 讓精度再往上。
真正的下一波是走出產線、進入真實環境的Physical AI，他說，那「也是人類目前最後的防線」。企業因此需要重新設計組織與流程，一人公司會開始出現，而在整個過程裡，「人是瓶頸，也是守門員」。
演講後段，黃志芳把話題從產業轉回人。他引用教宗良十四世於今年5月25日發布的通諭〈在人工智慧時代守護人類位格〉，指AI帶來的是人類學層次的挑戰：權力過度集中於少數公司與國家，共同事實一旦被摧毀，民主也將崩解；而真正的損失不會是薪水，「而是AI進步，人類智能退化」。
他提醒與會者，AI創造的每一分價值都伴隨更高的風險，競爭本身就會把系統推向極端。
演講收在他開場提出的問題上，當人類有能力創造比自己更強大的智能時，是否有足夠的智慧，決定它應該成為什麼。他的結論是：「我們最大的敵人是自己，不是AI，它只是一面鏡子。」
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