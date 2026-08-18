恩智浦車規晶片 支援BMW集團數位鑰匙Plus與車內乘員偵測

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今日宣布，自2026年部分車型專案開始，BMW集團將在其全系車款部署Trimension NCJ29D6系列晶片。作為業界最全面的UWB產品組合之一，Trimension NCJ29D6是首款車規級單晶片UWB解決方案，整合安全的精密測距（fine-ranging）與強大的短距（short-range）雷達功能，可支援包含車內乘員偵測（presence detection）等重要安全應用。

駕駛將可享有包括車內乘員偵測在內等一系列增強型安全功能，可在車輛使用過程中提供持續支援。儘管系統提供協助工具，駕駛仍保有對車輛的完全控制權，並隨時對車輛負責。除了潛在的安全增強功能外，UWB連接還可帶來無縫便捷的體驗。例如，基於UWB技術的BMW數位鑰匙Plus（Digital Key Plus）可使用智慧手機或智慧手錶替代傳統遙控鑰匙。駕駛無需手動操作，即可安全地自動解鎖和鎖定車輛，同時在靠近車輛時觸發個人化體驗，例如個性化燈光效果和迎賓模式。

為因應將來可能出現的法規要求，並支援歐洲和中國未來的NCAP評鑑，車內乘員偵測技術有助於降低兒童等弱勢乘員被遺留在車內的風險，避免其暴露於可能危及安全的車內高溫環境。恩智浦Trimension NCJ29D6運用UWB技術，透過辨識與乘員存在相符的細微運動模式，偵測車內是否有人員或動物遭遺留。當車輛停放時，車內乘員偵測系統可判斷車艙內是否可能有人員或動物，並向車輛使用者發出警示訊息。

恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein表示：「恩智浦經過驗證的Trimension UWB平台，可透過單一系統為駕駛提供多項創新且具差異化的功能，幫助OEM廠商最大化車輛價值。數位鑰匙和車內乘員偵測只是起點，隨著OEM廠商在車輛中建置安全硬體平台，未來還能夠提供更多以UWB為基礎的功能，例如後踢感應（kick sensing）、入侵警報或自動充電等功能。」