新思科技運用輝達技術開發 從矽晶片到系統的完整自主化工程流程

新思科技（Synopsys）在2026 DAC–從晶片到系統大會中，與輝達(NVIDIA)共同發表針對工程的代理式AI的最新進展。在輝達的加速運算平台基礎上，新思科技利用輝達的Nemotron模型與 OpenShell Runtime 提供的安全保障，針對晶片設計與電子系統設計成功開發出全自主式、可長期運行的代理式AI功能。這項技術能力，可望超越傳統任務型代理式AI，讓研發團隊如虎添翼，把原本耗時的晶片驗證與熱模擬流程，轉變為推動自動化洞見生成、工程生產力與系統效能提升的重要驅動力。

新思科技表示，目前客戶正對新思科技的代理式EDA 與CAE 能力進行評估，產品預計2026 年下半年推出。歡迎透過新思科技新聞中心、LinkedIn及X平台，線上獲取最新動態。

新思科技產品管理長Ravi Subramanian 表示：「人工智慧正在從根本上重塑工程領域，而新思科技則處於此一變革的前沿，並在晶片與系統開發的每個階段促成全自主化的AI代理。」他指出：「我們與輝達的緊密合作，結合了新思科技涵蓋EDA 與CAE 領域的專業知識與輝達的先進AI 基礎設施與技術，持續加速次世代AI技術的開發。我們正共同促成一個全新的自主化工程流程，可以提升生產力、開啟更深入的洞見，並協助客戶以更快的速度創新。」

輝達運算工程副總裁兼總經理Tim Costa則表示：「工程領域的未來將走向代理式AI；在此一模式下，AI代理能在整個產品的開發生命週期中進行推理與規劃、執行複雜的工作流程，並自主化驗證自身涵蓋的作業。」他指出：「新思科技正利用輝達的AI 工具與加速運算技術，打造模擬與AI物理代理，可以協助團隊完成驗證與自動化熱分析，並把開發週期從數週壓縮成幾個小時。」

由AI 驅動的Custom Compiler™ Layout Synthesis（CCLS）透過實現實體布局生成、優化以及設計與實體佈局收斂的自動化，為自主化類比與混合訊號（AMS）設計奠定基礎。基於此基礎上，新思科技的AgentEngineer™ 技術能編排涵蓋設計創建、SPICE電路模擬、實作與驗證等多步驟類比設計流程。工程師只需用自然語言定義設計意圖與效能目標，自主化代理即可執行並優化工作流程，加速設計收斂，最高並可讓生產力提升3 倍2。

新思科技利用輝達的Agent Toolkit 與CUDA-X 函式庫，針對電子熱分析開發出全自主化的代理式CAE 工作流程。這套代理式工作流程是基於Ansys Icepak電子冷卻模擬軟體（現已納入新思科技產品組合）與開源的PyAEDT 函式庫所構建，可自主化執行模擬設定、前處理與後處理等作業，所需時間僅為傳統方法的一小部分。