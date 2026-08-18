中華電信助彰化縣建置首座智慧交通控制中心 導入AI、大數據及5G技術

中華電信（2412）18日與彰化縣政府聯合舉辦「彰化縣交通控制中心啟用典禮」，正式啟用彰化縣首座智慧交通控制中心，展示雙方合作推動「彰化縣壅塞路廊及路口安全改善計畫」的建置成果。彰化縣近年隨產業發展與人口成長，主要幹道於尖峰時段經常面臨車流壅塞問題，其中縣道134線（彰美路）為串聯彰化市與和美鎮的重要交通廊道，長期承擔大量通勤與產業運輸需求。

中華電信指出，為改善交通瓶頸，針對彰美路廊25處號誌化路口進行號誌時制重整與群組化控制，同時完成八處路口建置共32支AI智慧攝影機（CCTV），主動偵測及掌握路廊車流，搭配資料分析、號誌連鎖優化及現場調校，提升路廊運作效率，有效改善尖峰時段交通壅塞情形。

中華電信彰化營運處總經理鄭希聖表示，彰化縣政府建置首座智慧交通控制中心後，同步導入中華電信AI車流辨識技術、CVP電信大數據分析及5G行動通訊技術等先進技術，協助縣府開發建置新一代智慧交控平台。智慧交控平台以地理資訊系統（GIS）呈現路口、路段及交通設備資訊，整合即時車流監控、號誌遠端管理、設備監測及資料分析功能，並串接交通部TDX運輸資料流通平台，擴大交通資訊整合與共享能力，讓交通管理從傳統被動處理，進一步邁向即時掌握、數據分析及智慧決策。透過智慧交控平台，縣府可集中掌握各路段及路口即時交通狀況，並依據車流數據進行交通管理與號誌調整，增進交通疏導效率；面對突發事故、交通壅塞及大型節慶活動等情境，也能更快速掌握人車流變化，提升交通應變與即時決策支援能力。

為強化路口安全，在縣內三處高風險非號誌化路口建置雷達偵測與CMS智慧警示系統，透過即時車流偵測技術主動提醒用路人注意來車及路口通行狀況，降低因視線死角及未減速導致之事故風險。在南郭國小、員林國小及139縣道危險彎道等地設置速度偵測告警設備，透過動態顯示車速與警示資訊，提醒駕駛減速慢行，維護用路人及學童的通行安全，提升校園周邊及危險路段人車安全。並在彰化市卦山路與溫泉街、南郭路一段縣府前等行人穿越需求較高路口，導入智慧行人感應號誌系統，當系統偵測到行人通行需求時，可自動切換號誌並提供安全穿越時間，降低人車衝突風險。