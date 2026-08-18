輝達攜手生態系夥伴 將於自動化展展示實體AI與智慧自動化成果

台北國際自動化工業大展將於19日登場，輝達（NVIDIA）於18日宣布，與多家生態系合作夥伴攜手，包括和碩（4938）、研華（2395）、廣運（6125）、所羅門（2359）、達明（4585）機器人等10多家廠商將於自動化展上，展示實體 AI 與智慧自動化成果。

輝達指出，工業自動化正邁入全新階段，生成式 AI、實體AI、模擬、合成資料與加速運算等技術的進展，正推動轉型。過去設計、訓練與部署需要仰賴各自獨立的工具，如今這些環節正逐步整合為彼此串聯的工作流程，涵蓋虛擬工廠、機器人學習、邊緣推論，以及真實世界中的實際營運。

在自動化展中，輝達生態系合作夥伴將展示該公司全端技術如何賦能各類實體AI應用，包括瑕疵檢測、數位孿生、自主移動機器人（AMR）、協作型機械手臂、人形機器人、智慧工廠與智慧物流等，呈現這些技術如何轉化為可落實的真實世界工程工作流程。

輝達提到，和碩運用輝達Omniverse函式庫打造高擬真數位孿生，將生產線狀態與虛擬環境即時同步。研華將展示以輝達Omniverse為基礎的AI驅動智慧製造，以及採用MGX與RTX PRO 6000 Blackwell GPU的工業級GPU伺服器智慧營運解決方案。廣運則運用Omniverse與Isaac Sim，展示軌道運輸及半導體智慧工廠的數位孿生應用。所羅門展示具備先進遠距感知能力的人形機器人與自主移動機器人，整合輝達Isaac GR00T 1.7開放式機器人基礎模型、Cosmos與NemoClaw，並以Jetson AGX Thor為運算平台。

達明機器人展示由輝達Jetson Thor驅動的TM Xplore I，用於像是倉儲物料搬運等高度仰賴AI運算的應用。西門子攜手達明機器人與廣達（2382），展示如何運用數位孿生，將驗證作業提前至製造流程的更早階段。FANUC運用輝達Isaac Sim建立虛擬工廠，用於模擬訓練；同時透過Isaac Lab支援機器人應用的強化學習工作流程。新漢智能（NexCOBOT）與工研院合作，展示以輝達技術打造的真實到模擬再回到真實（Real-to-Sim-to-Real）學習與部署工作流程。而工研院的仿生四足機器人由輝達Jetson Orin驅動，並透過Isaac Sim與Isaac Lab進行訓練，使其能學習在崎嶇地面、沙地及不同負載條件下移動。

另外，透過輝達Isaac ROS Nvblox 與cuMotion，台達機器人能夠即時建立3D地圖並進行動態避障。台達也運用AI強化工廠規模的數位孿生，並採用NPAIDF AnomalyGen生成多樣化的瑕疵影像，以提升AOI自動光學檢測的瑕疵辨識率。麗臺（2465）則將展示使用輝達Omniverse的Sim2Real函式庫構建的應用程式，讓企業了解實體AI於模擬環境的測試驗證，並掌握部署至機器人、降低調校成本的實務經驗。宸曜（6922）科技則以輝達Jetson Orin NX與RTX PRO為基礎，打造強固高效能的邊緣運算系統。茂綸（6227）攜手希格諾科技，展示以Jetson邊緣運算與NemoClaw代理框架驅動的非接觸式雷達肺功能檢測解決方案。Universal Robots攜手英業達（2356）與立普思，以輝達IGX Thor的即時運算，解決Sim-to-Real的轉移挑戰，滿足低延遲與安全需求。

慧友電子（5484）將展示智慧製造與實體AI應用，涵蓋瑕疵檢測、多攝影機監控、邊緣影像分析與AI視覺機器人。偲倢科技則展示以輝達Factory Operations Agent Blueprint為基礎打造的SPAK全端AI營運平台。