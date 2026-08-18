長佳智能闌尾炎AI醫療器材軟體攻台美市場 累計有57張海內外醫材證

長佳智能（6841）AI醫療產品布局再下一城，公司18日宣布。旗下闌尾炎AI檢測系統正式取得台灣TFDA醫材許可，繼今年4月取得美國FDA 510(k)上市許可後，完成台美兩地取證；長佳智能目前累計取得57張國內外醫材許可，產品與服務已打進全球逾70個客戶，持續擴大AI醫療市場版圖。

長佳智能總李友錚表示，這套「長佳智能闌尾炎檢測系統（EFAI ERSUITE CT APPENDICITIS ASSESSMENT SYSTEM）」是進軍台美兩地市場的重大里程碑。

闌尾炎是急診常見的腹部急症，若未及時處理，恐引發穿孔或腹膜炎等嚴重併發症。本系統透過深度學習技術，能自動分析對比增強腹部電腦斷層（CT）影像。當系統辨識出疑似闌尾炎的特徵時，能夠發送通知給專業醫事人員，輔助臨床端快速識別疑似闌尾炎成年個案，為患者爭取黃金救治時間。

公司說明，這套系統專為高壓急診環境打造，打破傳統需依序判讀大量影像的限制。在精準且即時地完成影像分析後，系統能讓潛在個案從眾多檢查中被自動標記，使醫療團隊優先判讀與處置高風險病例，進而縮短患者等待治療的時間。

李友錚強調，此AI軟體並非取代醫師診斷，其設計初衷是作為醫療團隊的數位助手，協助急診進行分流與分層管理。這讓醫師能優先處理最具急迫性的個案，提升整體醫療環境的效率與安全性。透過提升醫療周轉率與資源配置效率，本系統的導入將能為醫療機構開創穩健的經營綜效，並在市場中展現強大的發展潛力。

長佳智能至今已取得57張國內外醫材許可證，包括15張美國FDA、24張台灣TFDA、6張泰國、6張馬來西亞、5張越南及1張新加坡的醫材上市許可，為國內數位醫療領域擁有最多張醫療AI軟體醫材許可的公司，這些許可證的取得充分證明公司研發技術與產品的安全和可靠性。在國內外市場拓展方面，目前業績持續成長，產品與服務已在全球70個以上客戶使用，也為公司未來在全球數位醫療市場的擴展打下堅實的基礎。