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透過集團合作 大世科積極搶占AIDC商機
大世科（8099）指出，大多數客戶並不具備同時整合機電、算力主機及周邊設施的能力，而大世科透過集團內部合作，能夠提供客戶完整解決方案，從重電到儲能，再到算力主機整合。同時大世科也是輝達（NVIDIA）的NPN Partner，能夠銷售其DGX系統，全台僅有六間廠商具有此資格。
針對大型客戶，大世科主要是以 NVL72 原廠 DGX 為主要出貨產品，而針對採購規模較小的銀行及企業，大世科與技嘉（2376）、華碩（2357）等大廠合作，提供給靈活度較高的HGX系統。
針對未來展望，大世科表示相關商機已能夠看到明後兩年，副總經理江明昌舉例，政府單位每年都會編列預算採購大量算力，這將會是大世科未來積極爭取切入的方向之一。
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